Объявлены имена лауреатов премии за достижения в сфере образования Yidan Prize 2021
Dec 06, 2021, 12:45 ET
ГОНКОНГ, 6 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Вчера международный благотворительный фонд в поддержку самой престижной премии в сфере образования Yidan Prize Foundation провел саммит Yidan Prize 2021 и вручил награды.
Мероприятие прошло в гибридном режиме. Его участниками стали политики и эксперты в области образования, которые обсудили самые насущные проблемы в этой сфере в разных странах, а также рассмотрели практические инновационные решения для создания лучшего будущего. Кроме того, на мероприятии были отмечены новаторские достижения лауреатов премии в этом году.
В ходе дискуссий участники обсудили новые идеи по обеспечению справедливого доступа к качественному образованию для каждого. Эксперты назвали проблемы в образовании, связанные с COVID-19, поговорили о масштабировании образовательных решений и обучении в игровом формате. Также был рассмотрен отчет ЮНЕСКО под названием «Переосмысляя наше будущее вместе: новый общественный договор в области образования» (Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education). Участники саммита подчеркнули важность образования для обеспечения благополучного будущего детей.
Саммит «Образование для создания лучшего будущего» (Creating a Better Future Through Education)
Лауреат премии Yidan Prize 2021 в области образовательных исследований, старший научный сотрудник Коллекции Пола Роберта Ханны Гуверовского института Стэнфордского университета профессор Эрик А. Ханушек (Eric A. Hanushek) отметил ключевую роль учителей в повышении качества образования. Эксперты по экономике призвали оказать более серьезную поддержку учителям, которые восполняют пробелы в знаниях у детей.
Лауреат Yidan Prize 2021 в области развития сферы образования, глава фонда Pratham Education Foundation д-р Рукмини Банерджи (Rukmini Banerji) поделилась своим мнением о причинах, почему некоторые дети отстают в школе, а также выразила сомнения, что стоит так часто вносить изменения в школьные программы. Вместе с лауреатами Нобелевской премии по экономике 2019 года профессорами Эстер Дюфло (Esther Duflo) и Абхиджитом Банерджи (Abhijit Banerjee) они обсудили возможные изменения в системе образования — от разработки легко масштабируемых образовательных решений до адаптации учебной программы к потребностям отдельного ребенка.
В число участников дискуссии вошли такие специалисты, как директор инициативы ЮНЕСКО «Перспективы образования и инновации» д-р Собхи Тавил (Sobhi Tawil), старший директор Глобальной практики в сфере образования Группы Всемирного банка д-р Хайме Сааведра (Jaime Saavedra), профессор экономики Мюнхенского университета Людгер Вессманн (Ludger Woessmann) и другие.
Лауреаты премии Yidan Prize 2021
Мероприятие завершилось церемонией награждения, где были отмечены выдающиеся достижения лауреатов премии Yidan Prize этого года. Профессор Ханушек и доктор Банерджи получили премию Yidan Prize 2021 за образовательные исследования и развитие сферы образования в знак признания их новаторства с целью повышения качества образования и улучшения результатов учащихся.
Основатель премии Yidan Prize д-р Чарльз (Чен) Идан (Charles CHEN Yidan) отметил следующее: «Сегодня мы отмечаем достижения профессора Ханушека и доктора Банерджи. Миру, который пытается встать на ноги после пандемии, нужны более эффективные инновации. Давайте переосмыслим будущее — то, в котором инновации лягут в основу значительных перемен. Мы можем создать такое будущее и жить в мире, которым мы сможем гордиться. Вместе мы создадим лучший мир с помощью образования».
Номинации премии Yidan Prize 2022
Заявки на участие в премии Yidan Prize 2022 принимаются до 31 марта 2022 года. 12 января 2022 г. фонд Yidan Prize Foundation проведет вебинар, где его специалисты поделятся дополнительной информацией о премии и требованиях к участникам. Регистрация участников проводится по этой ссылке.
Информация о фонде Yidan Prize Foundation
Yidan Prize Foundation — международный благотворительный фонд, деятельность которого посвящена созданию более благоприятных условий жизни с помощью образования. С помощью группы новаторов фонд поддерживает перспективные проекты и внедрение новых практик в сфере образования, в частности те из них, которые способны положительно повлиять на жизнь и общество.
Yidan Prize — это премия в области инклюзивного образования, которую присуждают отдельным специалистам или коллективам, которые внесли значительный вклад в теорию и практику образования.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1702753/Group_photo_of_Carrie__Charles__Eric__Rukmini.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1702755/Group_photo_of_Rukmini_and_Eric_copy_2.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1636915/Yidan_Prize_Logo.jpg
SOURCE Yidan Prize Foundation
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