Ocenění laureátů Yidanovy ceny za rok 2021 a podpora globálního dialogu v oblasti vzdělávání

Účastníci v řadě panelových diskusí probírali nové nápady, jak zajistit spravedlivé, dostupné a kvalitní vzdělávání pro všechny. K tématům patřily ztráty ve vzdělávání v důsledku COVID-19, škálovatelná řešení ve výuce a učení hrou. Zmíněna byla také zpráva UNESCO „Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education" (Přetváření společné budoucnosti: Nová společenská smlouva pro vzdělávání) spojená s diskusí o významu vzdělávání pro úspěšnější budoucnost dětí.

Summit „Creating a Better Future Through Education" (Lepší budoucnost díky vzdělávání)

Profesor Eric A. Hanushek, laureát Yidanovy ceny za výzkum v oblasti vzdělávání za rok 2021, držitel titulu Paul and Jean Hanna Senior Fellow a profesor Hooverova institutu Stanfordovy univerzity zdůraznil v jednom z panelů zásadní roli učitelů při zlepšování kvality vzdělávání. Panel významných ekonomů vyzval k větší podpoře učitelů napravujících mezery ve znalostech dětí.

Dr. Rukmini Banerjee, laureátka Yidanovy ceny za rozvoj vzdělávání za rok 2021 a generální ředitelka nadace Pratham Education Foundation odhalila, proč podle ní děti ve škole zaostávají a zda jsou školní osnovy příliš rychlé. V diskusi o zavádění smysluplných změn ve vzdělávání – od vývoje škálovatelných a efektivních řešení až po přizpůsobení učebních osnov úrovni každého dítěte – se k ní připojili profesorka Esther Duflo a profesor Abhijit Banerjee, nositelé Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2019.

Dalšími účastníky panelu byli mj. Dr. Sobhi Tawil, ředitel pro budoucnost vzdělávání a inovace v UNESCO, Dr. Jaime Saavedra, vrchní ředitel pro globální praxi ve vzdělávání ze skupiny Světové banky a prof. Ludger Woessmann, profesor ekonomie na Mnichovské univerzitě.

Ocenění laureátů Yidanovy ceny za rok 2021

Akce byla zakončena slavnostním předáváním cen na oslavu mimořádných úspěchů letošních laureátů Yidanovy ceny. Profesoru Hanushekovi a Dr. Banerji byla oficiálně udělena Yidanova cena za výzkum a rozvoj vzdělávání pro rok 2021 jako uznání jejich průkopnické práce na zlepšení kvality vzdělávání a studijních výsledků v širokém měřítku.

Zakladatel Yidanovy ceny, Dr. Charles Chen Yidan, k tomu pronesl: "Dnes oslavujeme práci profesora Hanusheka a doktorky Banerji. Ve světě, který se zotavuje z pandemie, potřebujeme účinnější inovace. Představme si teď novou budoucnost: Budoucnost, v níž inovace přinášejí skutečnou a působivou změnu. Je to budoucnost, kterou dokážeme vytvořit – a svět, v němž bychom všichni chtěli žít. Lepší svět, který společně vytvoříme díky vzdělávání.

Nominace na Yidanovu cenu za rok 2022

Nominace na Yidanovu cenu za rok 2022 je možné podávat do 31. března 2022. 12. ledna 2022 uspořádá nadace Yidan Prize Foundation webinář, na kterém se dozvíte více o samotné ceně, o způsobech přihlášení i o nárocích poroty na laureáty. Přihlásit se můžete zde .

