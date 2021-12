Homenagem aos ganhadores do Yidan Prize de 2021 e promoção de um diálogo global na educação

Em uma série de painéis de discussão, os participantes debateram novas ideias para levar uma educação justa, acessível e de qualidade a todos. Os temas incluíram as perdas de aprendizado decorrentes da COVID-19, soluções escaláveis de educação e aprendizado por meio de jogos. O relatório da UNESCO sobre "Reimaginar nossos futuros juntos: um novo contrato social para a educação" também foi abordado, com os participantes discutindo a importância da educação para garantir um futuro próspero para as crianças.

Cúpula "Criar um futuro melhor por meio da educação"

Em um painel, o Professor Eric A. Hanushek, ganhador do Yidan Prize de 2021 por Pesquisa Educacional e Paul e Jean Hanna, membros sêniores da Hoover Institution da Stanford University, ressaltaram o papel fundamental dos professores no enriquecimento da qualidade da educação. O distinto painel de economistas pediu mais apoio para os professores lidarem com as lacunas de conhecimento das crianças.

A Dra. Rukmini Banerji, ganhadora do Yidan Prize de Desenvolvimento Educacional de 2021, e CEO da Pratham Education Foundation, compartilhou o porquê de acreditar que as crianças ficam para trás na escola e se os currículos escolares estão acelerados demais. Ela se juntou à professora Esther Duflo e ao professor Abhijit Banerjee, ganhadores do Prêmio Nobel de Economia de 2019, para discutir como implementar mudanças significativas na educação, desde o desenvolvimento de soluções escaláveis e eficazes até a adaptação do currículo ao nível de cada criança.

Entre os palestrantes presentes estavam o Dr. Sobhi Tawil, diretor do Future of Learning and Innovation, da UNESCO; Dr. Jaime Saavedra, diretor sênior de Prática Global de Educação, do World Bank Group; e o professor de Economia Ludger Woessmann, da Universidade de Munique .

Celebrando os vencedores do Yidan Prize de 2021

O evento terminou com uma cerimônia de premiação que celebrou as conquistas notáveis dos vencedores do Yidan Prize deste ano. O professor Hanushek e o Dr. Banerji receberam formalmente o Yidan Prize de 2021 por Pesquisa Educacional e Desenvolvimento Educacional em reconhecimento dos seus trabalhos inovadores para melhorar a qualidade e os resultados da educação em escala para os alunos.

O Dr. Charles CHEN Yidan, fundador do Yidan Prize, disse: "Hoje, celebramos o trabalho do professor Hanushek e do Dr. Banerji. Em um mundo que está se recuperando da pandemia, precisamos de inovações mais eficazes. Vamos reimaginar o futuro: um futuro em que as inovações trazem mudanças reais e impactantes. Este é um futuro que podemos criar e um mundo do qual todos estaríamos muito felizes em fazer parte. Juntos, podemos criar um mundo melhor por meio da educação."

Indicações para o Yidan Prize de 2022

As indicações para o Yidan Prize de 2022 estarão abertas até 31 de março de 2022. Em 12 de janeiro de 2022, a Yidan Prize Foundation realizará um webinar para compartilhar mais informações sobre o prêmio, como concorrer e o que os juízes procuram em um ganhador. Inscreva-se aqui.

Sobre a Yidan Prize Foundation

A Yidan Prize Foundation é uma fundação filantrópica global, com a missão de criar um mundo melhor por meio da educação. Por meio de sua rede de inovadores, a fundação apoia ideias e práticas na educação, especificamente aquelas com o poder de mudar positivamente vidas e a sociedade.

O Yidan Prize é uma distinção de educação inclusiva que reconhece indivíduos ou equipes que contribuíram significativamente para a educação.

