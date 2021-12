Homenaje a los ganadores del premio Yidan 2021 y fomento de un diálogo global en educación

En una serie de paneles de discusión, los asistentes analizaron nuevas ideas para ofrecer una educación justa, accesible y de calidad a todas las personas. Los temas incluyeron las pérdidas de aprendizaje causadas por la COVID-19, las soluciones educacionales escalables y el aprendizaje a través del juego. También se abordó el informe de la UNESCO "Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education" (Reimaginar nuestro futuro juntos: un nuevo contrato social por la educación), en el que los asistentes reflexionaron sobre la importancia de la educación para garantizar un futuro próspero para los niños.

Cumbre "Crear un futuro mejor a través de la educación"

En un panel, el profesor Eric A. Hanushek, ganador del Premio Yidan para la Investigación Educacional y miembro sénior del Paul and Jean Hanna de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford, destacó el importante rol de los profesores en la mejora de la calidad de la educación. El distinguido panel de economistas instó a brindar más apoyo a los profesores para reducir las brechas de conocimiento en los niños.

La Dra. Rukmini Banerji, ganadora del Premio Yidan para el Desarrollo de la Educación 2021 y directora ejecutiva de la Pratham Education Foundation, compartió por qué cree que los niños se quedan rezagados en la escuela y si los planes de estudio tienen un ritmo demasiado rápido. A ella se le sumaron la profesora Esther Duflo y el profesor Abhijit Banerjee, ganadores del Premio Nobel de Economía 2019, para analizar cómo implementar cambios significativos en la educación, desde el desarrollo de soluciones escalables y eficaces hasta la adaptación del plan de estudios en función del nivel de cada niño.

Entre los panelistas se encontraban el Dr. Sobhi Tawil, director del equipo para el Futuro del Aprendizaje y la Innovación de la UNESCO; el Dr. Jaime Saavedra, director sénior de la Práctica Global de Educación del Grupo del Banco Mundial; y el profesor Ludger Woessmann, profesor de Economía de la Universidad de Munich, entre otros.

Celebración de los ganadores del Premio Yidan 2021

El evento concluyó con una ceremonia de premiación para celebrar los notables logros de los ganadores del Premio Yidan de este año. El profesor Hanushek y el Dr. Banerji recibieron formalmente el Premio Yidan 2021 para la Investigación y el Desarrollo de la Educación en reconocimiento de su trabajo innovador para mejorar la calidad de la educación y los resultados de los alumnos a escala.

El Dr. Charles Chen Yidan, fundador del Premio Yidan, sostuvo: "Hoy celebramos el trabajo del Profesor Hanushek y del Dr. Banerji. En un mundo que se está recuperando de la pandemia, necesitamos innovaciones más eficaces. Reimaginemos el futuro: un futuro en el que las innovaciones aportan cambios reales e impactantes. Este es un futuro que podemos crear y un mundo del cual todos estaríamos muy felices de formar parte. Juntos, podemos forjar un mundo mejor a través de la educación".

Nominaciones para el Premio Yidan 2022

Las nominaciones para el Premio Yidan 2022 están abiertas hasta el 31 de marzo de 2022. El 12 de enero de 2022, la Fundación del Premio Yidan organizará un seminario web para compartir más información sobre el premio, cómo participar y qué buscan los jueces en un galardonado. Regístrese aquí.

Acerca de la Fundación del Premio Yidan

La Fundación del Premio Yidan es una fundación filantrópica global cuya misión es crear un mundo mejor a través de la educación. A través de su red de innovadores, la fundación apoya ideas y prácticas en la educación, específicamente aquellas con el poder de cambiar vidas y la sociedad de manera positiva.

El premio Yidan es un galardón educativo inclusivo que reconoce a las personas o equipos que han contribuido significativamente a la educación.

