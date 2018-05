Obawy eksporterów z regionu Azji i Pacyfiku pogłębiają się w związku z działaniami protekcjonistycznymi, ujawnia raport Atradiusa

Szacuje się, że globalny wzrost gospodarczy przyśpieszy do 3,2 proc. PKB w 2018 r. Będzie to największy wzrost od 2011 r. Jednak szanse na jego utrzymanie w dłuższym okresie wydają się być mniejsze niż oczekiwano, uważają eksperci Atradius. Spowodowane jest to w dużej mierze wzrostem środków protekcjonistycznych Stanów Zjednoczonych oraz potencjalnej wojnie handlowej z krajami azjatyckimi. Stąd też rosną obawy eksporterów z Azji i Pacyfiku o spadek obrotów. Z kolei przedsiębiorcy z tego regionu koncentrujący się na handlu krajowym dostrzegają pozytywy tego trendu, uważając, że wprowadzenie międzynarodowych barier handlowych jest szansą na wzrost gospodarczy.

Pogorszenie się globalnego otoczenia handlowego w nadchodzących miesiącach, ze względu na gwałtowny wzrost protekcjonizmu, może mieć poważne konsekwencje w regionie Azji i Pacyfiku. Aż 45 proc. eksporterów z regionu spodziewa się spadku obrotów od 10 proc. do 20 proc. z powodu rosnącej niepewności i zmian w umowach handlowych, wynika z najnowszego raportu Atradius Payment Practices Barometr dla regionu Azji i Pacyfiku.

Według przeprowadzonego przez Atradius badania aż 52 proc. ankietowych dostawców w Chinach jest pesymistami co do potencjalnych strat w obrotach eksportowych z powodu wprowadzenia barier handlowych, takich jak taryfy czy obostrzenia. Opinie chińskich dostawców podzielane są przez respondentów z Indonezji (65 proc.), Tajwanu (48 proc.) i Hongkongu (47 proc.), czyli gospodarek o bliskich relacjach handlowych z Państwem Środka. W przeciwieństwie do eksporterów, krajowi dostawcy koncentrujący się na handlu lokalnym postrzegają protekcjonizm jako szansę na rozwój biznesu (twierdzi tak 29 proc. indonezyjskich respondentów).

Pomimo obaw związanych z wpływem środków protekcjonistycznych USA na handel w Azji i Pacyfiku, kraje tego regionu usiłują zacieśnić związki handlowe z resztą świata. Coraz częściej zwracają się ku Australii z myślą o współpracy gospodarczej i handlowej. Postawa ta może wyjaśniać, dlaczego aż 54 proc. ankietowanych przedsiębiorców z Australii nie spodziewa się negatywnego wpływu na obroty ich firm w nadchodzących miesiącach. Podobnego zdania jest 51 proc. Japońskich ankietowanych.

W obliczu ekonomicznych i politycznych zagrożeń dla globalnego rozwoju handlu, dostawcy z Azji i Pacyfiku wykazują mniejszą skłonność do ryzyka. Stąd już trzeci rok z rzędu zmniejszył się udział kredytu kupieckiego w sprzedaży krajowej i zagranicznej w regionie - z średnio 45,9 proc. w 2017 r. do 43,6 proc. w 2018 r.

Średni czas oczekiwania na zapłatę wzrósł z 55 dni w 2017 r. do 57 dni w 2018 r. Wszystkie badane kraje Azji i Pacyfiku, z wyjątkiem Chin i Singapuru, odnotowały dłuższy średni czas oczekiwania na zapłatę w ciągu ostatniego roku. Podczas gdy 2018 rok przyniósł niewielkie zmiany w średnim udziale nieściągalnych wierzytelności B2B, niektóre kwestie pozostają niezmienne - głównym powodem uznawania należności jako nieściągalne jest bankructwo lub upadłość przedsiębiorstw.

Andreas Tesch, Atradius Chief Market Officer skomentował "Dynamika globalnego wzrostu PKB powinna pozostać na tym samym, mocnym poziomie do końca bieżącego roku, natomiast w 2019 r. nieznacznie obniżyć się do 3,0 proc. W przypadku Azji i Pacyfiku protekcjonizm ze strony USA, w tym zagrożenie wojną handlową, kontrowersyjna polityka Fed, spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach i ryzyko geopolityczne mogą poważnie zahamować wzrost, obniżając zaufanie przedsiębiorców i powodując pogorszenie wypłacalności w regionie. Dlatego istotne jest, aby dostawcy przyjęli długoterminowe podejście do ochrony swojej płynności finansowej".

Eric den Boogert, Atradius Asia Director skomentował "Ocena ryzyka ma kluczowe znaczenie dla relacji, które budujemy z naszymi klientami. Wiele azjatyckich firm korzysta obecnie z dalszej liberalizacji handlu międzynarodowego, ponieważ uzgodniono nowe umowy handlowe lub udoskonalono te istniejące. Wraz z rosnącymi możliwościami, zapewnienie naszym klientom poczucia bezpieczeństwa, którego potrzebują do rozwoju relacji ze swoimi partnerami biznesowymi, jest dla nas priorytetem".

