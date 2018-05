Un sondage d'Atradius révèle que les exportateurs de la région Asie-Pacifique craignent un durcissement des mesures protectionnistes

La croissance du PIB mondial devrait atteindre les 3,2% en 2018, soit la plus forte progression annuelle depuis 2011. Une amélioration à long terme de cet indicateur semble toutefois moins probable que prévu. Cet élément est en grande partie lié au renforcement des mesures protectionnistes adoptées par les États-Unis et à leur potentiel afin de déclencher une guerre commerciale dont les pays asiatiques constitueraient le centre. Un tel présage accroît à son tour la crainte des exportateurs de la région Asie-Pacifique quant à une diminution de leur chiffre d'affaires. Par contre, les fournisseurs concentrés sur le commerce intérieur estiment que la mise en place de barrières commerciales internationales constitue une opportunité de croissance.

Une détérioration de l'environnement commercial mondial dans les mois à venir, en raison d'une poussée de protectionnisme, pourrait générer d'importantes répercussions dans la région Asie-Pacifique. 45% des exportateurs sondés par Atradius dans cette partie du globe tablent sur un recul de 10% à 20% de leur chiffre d'affaires pour cause d'incertitude quant aux accords commerciaux et de modification de ceux-ci. Ces résultats découlent de la dernière édition du Baromètre des Pratiques de Paiement d'Atradius pour la zone Asie-Pacifique (mai 2018).

Selon ce sondage, 52% des fournisseurs interrogés en Chine sont pessimistes quant à de potentielles pertes de chiffre d'affaires à l'exportation suite à la mise en place de barrières commerciales comme les barrières tarifaires ou restrictions ciblées. Les avis des Chinois sont partagés par les participants au sondage situés en Indonésie (65%), à Taïwan (48%) et à Hong-Kong (47%). Toutes ces économies entretiennent des relations commerciales fortement entrelacées avec la Chine.

A contrario, les fournisseurs concentrés sur le commerce intérieur estiment que le protectionnisme représente une opportunité de croissance (tel est le cas de 29% des sondés indonésiens).

Malgré des préoccupations concernant l'impact des tendances protectionnistes sur la perspective commerciale en région Asie-Pacifique, les pays de cette zone s'efforcent de renforcer les liens commerciaux avec le reste du monde, en se tournant de plus en plus vers l'Australie en ce qui concerne la coopération économique et commerciale. Cet élément est susceptible d'expliquer pourquoi 54% des fournisseurs australiens interrogés n'escomptent pas d'impact négatif sur leurs affaires dans les prochains mois. Les sondés japonais partagent le même optimisme (51%).

Dans ce contexte de risques économiques et politiques envers la croissance du commerce mondial et malgré des faillites moins nombreuses actuellement, les fournisseurs de la région Asie-Pacifique adoptent une approche moins favorable aux risques en matière de crédit commercial B2B. La proportion de transactions commerciales B2B nationales et internationales réalisées à crédit par les participants au sein de ladite région a reculé pour la troisième année consécutive, d'une moyenne de 45,9% en 2017 à 43,6% en 2018.

La durée de paiement est passée de 55 jours en 2017 à 57 jours en 2018. Hormis la Chine et Singapour, l'ensemble des pays de la région Asie-Pacifique sondés a connu un accroissement de la durée de paiement durant l'année écoulée. Alors que 2018 a apporté de légères modifications à la proportion moyenne de créances B2B irrécouvrables, certaines choses restent les mêmes: la principale raison pour laquelle les créances clients B2B deviennent irrécouvrables consiste en la faillite du client ou son dépôt de bilan.

Christophe Cherry, Country Director Atradius Belux a commenté: "La croissance du PIB mondial devrait rester forte cette année, mais devrait légèrement diminuer pour s'établir à 3,0% en 2019. Bien que la croissance soit de plus en plus généralisée, les risques pour cette perspective prometteuse ont augmenté. En Asie-Pacifique, le protectionnisme américain, y compris la menace d'une guerre commerciale, une politique de la Fed mal orientée, le ralentissement de la croissance chinoise et les risques géopolitiques peuvent freiner la croissance, affaiblir la confiance des entreprises et entraîner une détérioration de l'environnement d'insolvabilité sur le plan régional. Il est donc essentiel que les fournisseurs adoptent une approche prospective pour protéger leur trésorerie."

Eric den Boogert, Directeur d'Atradius Asie a formulé le commentaire suivant : "Le métier d'Atradius repose sur les connaissances et les informations. L'évaluation du risque revêt un caractère central quant aux relations que nous établissons avec nos clients. Bon nombre d'entreprises asiatiques bénéficient à présent d'une libéralisation accrue du commerce international suite à la signature de nouveaux accords commerciaux ou à l'amélioration d'accords existants. Compte tenu des opportunités de croissance, fournir à nos clients la confiance dont ils ont besoin afin d'étendre leurs activités avec les bons partenaires commerciaux constitue une priorité à nos yeux."

L'édition 2018 du Baromètre des Pratiques de Paiement d'Atradius pour la zone Asie-Pacifique est disponible au téléchargement sur le site web d'Atradius, à l'adresse http://www.atradius.be (rubrique Publications). Il offre en outre une analyse détaillée de huit marchés cruciaux dans la région Asie-Pacifique.

