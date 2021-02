Обеспечение социальной ответственности компанией Shanghai Electric HSI ESG в 2020 году

Обновленный рейтинг HSI ESG компании Shanghai Electric подчеркивает прилагаемые компанией усилия в сфере обеспечения социальной ответственности в 2020 году

ШАНХАЙ, 8 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- компания SHANGHAI Electric Group ("Shanghai Electric" или "the Company"), ведущий мировой производитель и поставщик электроэнергетического и промышленного оборудования и интеграционных услуг, получила оценку A по шкале оценки устойчивости в области природоохранного, социального и корпоративного управления (environmental, social and corporate governance, ESG) Hang Seng, отражающей более активные усилия компании по продвижению мер для борьбы с пандемией Covid-19, снижения уровня нищеты и охраны окружающей среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности (environmental, health and safety, EHS).

Компания Shanghai Electric эффективно провела разработку собственной стратегии в области ESG (экологические, социальные и корпоративные факторы управления при оценке устойчивости компании и ее общественного влияния на инвестиции). Рейтинговый отчет ESG, подготовленный Hang Seng Indexes, показывает, что компания входит в первую десятку из 332 отраслевых партнеров и 1435 компаний по показателям эффективности ESG в таких ключевых областях, как корпоративное управление, охрана окружающей среды, добросовестная эксплуатация, потребительские проблемы, а также участие и развитие общин.

Обновление рейтинга произошло, когда Hang Seng Indexes включили компанию Shanghai Electric в некоторые из своих индексов устойчивого развития — индекс корпоративной ответственности Hang Seng (China A), индекс корпоративной ответственности Hang Seng для континентального Китая и Гонконга и базовый индекс корпоративной ответственности Hang Seng (China A). Повышение рейтинга подчеркивает дальнейшее признание достижений компании Shanghai Electric в области стимулирования устойчивого развития и корпоративной ответственности за последние годы после повышения ее рейтинга MSCI ESG в 2020 году.

Hang Seng Indexes применяет строгую оценочную модель для оценки рейтинга подконтрольных компаний. Она назначила Гонконгское Агентство по обеспечению качества, независимый и профессиональный оценочный орган, для оценки эффективности деятельности по линии ESG примерно 500 компаний, котирующихся на гонконгской бирже, и более 1200 компаний, владеющих акциями класса A.

По мере продолжения пандемии в мире компания Shanghai Electric приняла ряд мер по оказанию помощи тем, кто пострадал от Covid-19. Компания создала команду для разработки машин для производства медицинских масок и намерена сотрудничать с партнерами в целях расширения производства хирургических масок от 100 000 до 120 000 в день путем объединения 10 производственных линий к 20 февраля 2020 года.

29 января 2020 года компания Shanghai Electric пожертвовала Красному Кресту в Ухане семь единиц оборудования для КТ стоимостью свыше 24,75 миллиона юаней ( 3,8 миллиона долларов США). По состоянию на март прошлого года сотрудники компании Shanghai Electric пожертвовали свыше 8,8 миллионов юаней с целью оказания помощи в борьбе с пандемией в Китае.

В рамках своей корпоративной ответственности компания Shanghai Electric принимает активное участие в работе по снижению уровня нищеты в сельских районах Китая. Начиная с 2018 года компания жертвует 2,25 миллиона юаней деревням в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Это пожертвование, использованное для строительства дорог и монтажа новых уличных светильников, помогло повысить качество жизни более чем 4400 местных жителей. Кроме того, в 2019 году компания пожертвовала в общей сложности 12,48 миллионов юаней Фэнсяню, бедному пригородному району на юге Шанхая.

Кроме того, на первом пике пандемии Covid-19 компания оказывала помощь зарубежным проектам и партнерам. В марте и апреле 2020 года компания Shanghai Electric пожертвовала хирургические маски компании Fuji Electric Japan, компании Sarawak Energy в Малайзии, теплоэлектростанции Wassit в Ираке и проекту интегрированной угольной электростанции Thar Block-1 в Пакистане.

Компания Shanghai Electric активизировала свои усилия в области EHS (охраны окружающей среды, здоровья и безопасности), создав систему управления охраной труда и техникой безопасности и учредив в своих региональных отделениях комитеты по продвижению мер для охраны окружающей среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности (EHS). Например, в целях обеспечения безопасности сотрудников с момента вспышки пандемии COVID-19 компания работала с местными партнерами в Дубае над созданием группы по борьбе с вирусом на месте. Как местные, так и китайские сотрудники получили руководящие указания и консультативные пособия, включавшие учебные занятия по вопросам безопасности на местах, как на английском, так и на арабском языках.

Компания также предпринимает усилия для обеспечения минимального воздействия на естественную среду обитания. Она работала с экологами и специалистами в сфере охраны окружающей среды над расселением диких животных и 180 мескитовых деревьев на территории площадью 40 квадратных километров рядом со строительной площадкой в Дубае, где велись работы в сфере солнечной энергетики.

