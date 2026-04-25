Shanghai Electric представляет на выставке Hannover Messe 2026 интеграцию энергетики и промышленности на основе искусственного интеллекта

ГАННОВЕР, Германия, 26 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), мировой лидер в области комплексных решений для энергетического и промышленного секторов, принимает участие в выставке Hannover Messe 2026 под девизом «Интеграция энергетики и промышленности» (Interlocking Energy and Industry), представляя свои разработки в сфере экологически чистой энергетики, интегрированные энергетические решения, а также сценарии промышленного применения с поддержкой искусственного интеллекта.

Shanghai Electric Highlights AI-Driven Integration of Energy and Industry at Hannover Messe 2026

На фоне энергетического перехода в Европе и растущего спроса на внедрение ИИ в производственной сфере, Shanghai Electric стремится расширить возможности для углубленного сотрудничества. На выставке Hannover Messe 2026 компания представляет четыре тематические зоны: «ИИ для промышленности» (AI for Industry), «Углеродно-нейтральные парки» (Zero-Carbon Parks), «Энергия Х» (POWER to X) и «Цифровая основа промышленного интернета вещей» (IIoT Digital Foundation), где демонстрирует мультисценарные решения и реальные международные проекты, подтверждающие комплексную способность Shanghai Electric стимулировать синергетическое развитие производственной цепочки в двух ключевых секторах — энергетике и промышленности.

Интеграция цифровых технологий и ИИ: новая модель модернизации промышленности

В тематической зоне «ИИ для промышленности» (AI for Industry) Shanghai Electric представила серию StarCloud Intelligent Manufacturing, включающую около 40 моделей ИИ и интеллектуальных агентов и охватывающую три ключевых производственных сценария (НИОКР и проектирование; производство и изготовление; эксплуатацию и техническое обслуживание), способствуя интеллектуальной модернизации промышленности.

Продукт «Мобильная фабрика» (Mobile Factory), основанный на контейнерных модульных решениях и интеграции ИИ с технологией цифрового двойника, обеспечивает удаленное обслуживание и интеллектуальное планирование. Он уже применялся для технического обслуживания и аварийного ремонта в ряде зарубежных проектов, включая Южную Корею, Индонезию и Бангладеш.

Разработанная компанией промышленная интернет-платформа обеспечивает решения цифровой трансформации для производственных предприятий в 13 отраслях, включая энергетический и промышленный секторы, и уже объединяет более 460.000 устройств.

Также на выставке состоялась мировая премьера двуногого гуманоидного робота «Suyuan» разработки Shanghai Electric. Оснащенный высокопроизводительными соединительными узлами и интеллектуальными системами управления собственной разработки, он способен работать в сложных промышленных условиях и повышать эффективность традиционного производства.

Экологически чистая энергетика: новый стандарт для углеродно-нейтральных парков

Используя синергию модели «энергетика + промышленность», Shanghai Electric разрабатывает тиражируемые решения для углеродно-нейтральных индустриальных парков. Компания предоставляет полный цикл услуг — от проектирования до эксплуатации — с использованием собственной продукции, покрывающей более половины необходимого основного оборудования, включая ветровую и солнечную энергетику, системы накопления и хранения энергии, водородные технологии, микросети и системы мультиэнергетического взаимодействия.

В тематической зоне «Углеродно-нейтральные парки» (Zero-Carbon Parks) компания Shanghai Electric продемонстрировала свое лидерство в области экологически чистых технологий в ветровой энергетики, солнечной энергетики и систем для накопления и хранения энергии:

Ветровая энергетика: компания Shanghai Electric, предлагающая морские ветровые турбины мощностью 25 МВт, поставляет оборудование и оказывает услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию для ветровых электростанций во всем мире, включая ветроэлектростанцию в городе Сень (Senj) в Хорватии — один из крупнейших проектов ветровой энергетики в Центральной и Восточной Европе.

Солнечная энергетика: обладая передовой фотоэлектрической технологии HJT и производственными мощностями по полной цепочке поставок для солнечной тепловой энергетики, компания Shanghai Electric представляет инновационные решения, такие как интегрированные солнечно-аккумуляторные модули.

Системы накопления и хранения энергии: система ванадиевых редокс-батарей с водным электролитом стала одним из приоритетных решений для масштабного и длительного хранения энергии.

Лидерство в освоении новых горизонтов экологически чистого водорода и экологически чистых видов топлива

Используя свои комплексные возможности в области новых источников энергии, интеллектуальных сетей и экологически чистых химических веществ, компания Shanghai Electric создала ключевые технологии и оборудование для всей цепочки создания стоимости экологически чистых видов топлива. Shanghai Electric предоставляет полностью индивидуализированные комплексные решения для трех основных видов экологически чистого топлива (экологически чистого метанола, экологически чистого аммиака и экологичного авиационного топлива (SAF)), адаптированных к различным ресурным условиям и требованиям рынка.

Проект Таонань (Taonan) компании Shanghai Electric в провинции Цзилинь (Jilin) — первый в Китае демонстрационный проект по производству экологически чистого метанола — получил полную сертификацию ЕС по стандарту ISCC. В марте 2026 года первая партия экологически чистого метанола была заправлена в контейнеровоз OSMIUM судоходной компании CMA CGM в шанхайском порту Яншань (Yangshan).

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2964801/2026Hannover.mp4

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5934578/Shanghai_Electric_logo.jpg