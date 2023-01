Obtiene GEODIS México la certificación Great Place To Work™

"En GEODIS integramos equipos diversos e inclusivos llenos de iniciativas que enriquecen su vida profesional, familiar y afectiva," dijo Miguel Muñoz, Director General de GEODIS México. "Creemos que la clave para crear un excelente lugar de trabajo no es solo un conjunto de beneficios, programas o prácticas, sino que se trata de construir relaciones de calidad caracterizadas por la confianza, el orgullo y el compañerismo para que se conviertan en una piedra angular que mejore los resultados comerciales. La certificación Great Place to Work® valida el profundo interés y la pasión que tenemos por defender a nuestros compañeros de equipo como la base de la misión de nuestra empresa."

Según datos del propio Instituto, más del 80% de los empleados certificados en 2022 están comprometidos con su trabajo, viéndolo con sentido de propósito. GEODIS opera su negocio con una estructura organizativa plana para facilitar una comunicación rápida y capacitar a sus empleados para que tomen decisiones de forma independiente. La empresa retiene a sus compañeros de equipo no solo con paquetes competitivos, sino también con el establecimiento de un programa de reconocimiento que motiva a los empleados a rendir al máximo. GEODIS también proporciona modos de trabajo flexibles para ayudar a los empleados a equilibrar sus exigencias laborales y personales.

GEODIS México ha establecido programas de reconocimiento clave para motivar a los empleados a entregar la máxima capacidad de su talento profesional. Por ejemplo, la ceremonia de los GEODIS Awards es un programa anual que destaca y reconoce los mejores esfuerzos, iniciativas y proyectos durante el año.

La empresa también promueve el compromiso de los empleados clave y las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión, como la GEODIS Women's Network, un programa de liderazgo femenino que empodera a las mujeres dentro de la organización; el Comité de Acción Social que ejecuta las iniciativas de responsabilidad social corporativa de GEODIS en torno al medio ambiente, la sociedad y la ética; y la GEODIS Run anual, una carrera atlética que anima a los empleados a activar su cuerpo y mente para promover un óptimo bienestar físico y mental.

GEODIS – www.geodis.com

GEODIS es un proveedor líder de logística global reconocido por su experiencia en todos los aspectos de la cadena de suministro. Como socio de crecimiento de sus clientes, GEODIS se especializa en cinco líneas de negocio: Supply Chain Optimization, Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express, and Road Transport. Con una red global que abarca casi 170 países y más de 44 000 empleados, GEODIS ocupa el puesto número 7 en su sector en todo el mundo. En 2021, GEODIS generó 10 900 millones de euros en ingresos.

Certificación Great Place to Work™ – www.greatplacetowork.com

La certificación Great Place to Work® es el reconocimiento de "empleador elegido" de mayor prestigio que las empresas aspiran a lograr. Es el único reconocimiento basado completamente en lo que los empleados informan sobre su experiencia en el lugar de trabajo, específicamente, qué tan consistentemente experimentan un lugar de trabajo de alta confianza. La certificación Great Place to Work es reconocida mundialmente por empleados y empleadores por igual y es el punto de referencia global para identificar y reconocer la experiencia sobresaliente de los empleados. Cada año, más de 10 000 empresas en 60 países solicitan la certificación Great Place to Work.

FUENTE GEODIS

