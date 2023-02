Ocean Tomo Transactions anuncia aviso de venda pública do UCC de ativos de propriedade intelectual da POW! Entertainment

CHICAGO, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Ocean Tomo Transactions, parte da J.S. Held, anunciou a venda de mais de 250 obras literárias com direitos autorais e outras obras atualmente detidas pela POW! Entertainment, que serão vendidas por meio de uma venda pública de acordo com o Código Comercial Uniforme.

O catálogo inclui mais de 200 obras originais de autoria do falecido Stan Lee. Os ativos incluem títulos em vários níveis de produção, de sinopses conceituais, tratamentos completos, roteiros e obras de arte originais a trabalhos totalmente produzidos com direitos residuais.

A marca de Stan Lee na indústria do entretenimento é inegável. Seus personagens originais enchem as telas dos cinemas e as páginas dos quadrinhos há muitas gerações. Os filmes baseados nos personagens de Stan Lee arrecadaram mais de USD 27 bilhões em todo o mundo.

O catálogo da POW! Entertainment inclui um verdadeiro tesouro de personagens e ideias novos, já existentes e nunca antes vistos de sua genialidade criativa. Essa oferta oferece uma oportunidade para a participação e promoção contínuas de seu incrível legado.

Entre as obras notáveis de Stan Lee que serão vendidas estão:

Devil's Quintet

Lucky Man

BackChannel

Prodigal

Chakra

Monkey Master

Restless a/k/a Shaman

A Ocean Tomo Transactions representa o credor pignoratício Genius Brands International, Inc. na venda pública das obras do devedor inadimplente POW! Entertainment, LLC, de acordo com seus direitos de credor pignoratício conforme o Uniform Commercial Code. As obras serão disponibilizadas, sujeitas a diferentes direitos de terceiros, incluindo, mas não limitados a licenças, opções e/ou compensação contingente de terceiros. Essas informações, as obras originais e outros detalhes serão disponibilizados para as partes qualificadas após a assinatura de acordos de confidencialidade.

A Ocean Tomo Transactions aceitará lances iniciais para os ativos em questão até 7 de abril de 2023. Mais informações sobre a venda pública e o processo de vendas podem ser encontradas em https://www2.oceantomo.com/stan-lee-copyrights-catalog.

Recomenda-se que as partes interessadas entrem em contato com Christopher Bruce pelo e-mail [email protected].

Sobre a Ocean Tomo Transactions, parte da J.S. Held

A Ocean Tomo Transactions, parte da J.S. Held, trabalha em estreita colaboração com titulares de propriedade intelectual e corporações que buscam monetizar negócios de alto valor orientados por PI, portfólios de PI ou soluções de tecnologia proprietárias. Fechamos transações que totalizam mais de USD 1 bilhão em realização de valor de PI. Oferecemos assessoria em contratos de propriedade intelectual que totalizam mais de USD 10 bilhões.

Sobre a POW! Entertainment

A POW! Entertainment é uma produtora de entretenimento multimídia dos Estados Unidos, fundada por Gill Champion, Arthur Lieberman e o ex-editor e editor da Marvel Comics, Stan Lee. A empresa comercializa globalmente as propriedades intelectuais de Stan Lee, incluindo filmes, programas de TV, cooperação de marca, merchandising de eventos e publicações.

Sobre a Genius Brands

A Genius Brands International, Inc. é uma empresa de mídia infantil global de capital aberto listada na NASDAQ, que desenvolve, produz, comercializa e licencia propriedades de entretenimento infantil de marca e produtos de consumo para distribuição de mídia e varejo.

CONTATO

Kristi L. Stathis

Ocean Tomo, parte da J.S. Held

[email protected]

+1 773 294 4360

SOURCE Ocean Tomo, a part of J.S. Held