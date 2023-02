Ocean Tomo Transactions anuncia la venta pública de activos de propiedad intelectual en poder de POW! Entertainment conforme al UCC

CHICAGO, 22 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Ocean Tomo Transactions, parte de J.S. Held, anuncia la venta de más de 250 obras literarias protegidas por derechos de autor y otras obras literarias que actualmente se encuentran en poder de POW! Entertainment, que se ofrecerán a través de una venta pública conforme al Código Uniforme de Comercio (Uniform Commercial Code).

El catálogo de activos objeto de la garantía incluye más de 200 obras originales escritas por el difunto Stan Lee. Los activos incluyen títulos con diferentes niveles de producción, desde sinopsis conceptuales, tratamientos completos, guiones y obras de arte originales hasta obras totalmente producidas con derechos residuales.

La huella de Stan Lee en la industria del entretenimiento es indiscutible. Sus personajes originales han inundado la gran pantalla y las páginas de cómics durante generaciones. Las películas basadas en los personajes de Stan Lee han recaudado más de $27.000 millones en todo el mundo.

El catálogo de activos objeto de la garantía de POW! Entertainment incluye un tesoro oculto de personajes e ideas nuevos y nunca antes vistos de su genio creativo. Esta oferta ofrece una oportunidad para la permanencia y la promoción de su excepcional legado.

Algunas de las obras destacadas de Stan Lee que se venderán incluyen:

The Devil's Quintet

Lucky Man

BackChannel

Prodigal

Chakra

Monkey Master

Allies of the Amazon

Restless a/k/a Shaman

Ocean Tomo Transactions representa al acreedor garantizado Genius Brands International, Inc. en la venta pública de los activos objeto de la garantía del deudor moroso POW! Entertainment, LLC, de conformidad con los derechos del acreedor garantizado en virtud del Uniform Commercial Code. La garantía se enajenará con sujeción a diversos derechos de terceros, incluidos, entre otros, licencias, opciones o compensación contingente de terceros. Dicha información, las obras originales y otros detalles se pondrán a disposición de las partes calificadas tras la firma de acuerdos de confidencialidad.

Ocean Tomo Transactions aceptará ofertas iniciales por los activos en cuestión hasta el 7 de abril de 2023. Puede encontrar más información sobre el proceso público de enajenación y venta en https://www2.oceantomo.com/stan-lee-copyrights-catalog.

Se invita a las partes interesadas a ponerse en contacto con Christopher Bruce a través de [email protected].

Acerca de Ocean Tomo Transactions, parte de J.S. Held

Ocean Tomo Transactions, parte de J.S. Held, trabaja en estrecha colaboración con propietarios de propiedad intelectual y empresas que buscan rentabilizar negocios de alto valor impulsados por la propiedad intelectual (PI), carteras de PI o soluciones de tecnología patentada. Hemos cerrado transacciones por un total de más de $1.000 millones en realización del valor de PI. Hemos brindado asesoría en relación con contratos de PI por un total de más de $10.000 millones.

Acerca de POW! Entertainment

POW! Entertainment es una empresa estadounidense de producción de entretenimiento multimedia fundada por Gill Champion, Arthur Lieberman y el exeditor de Marvel Comics, Stan Lee. La empresa comercializa la propiedad intelectual de Stan Lee, que incluye cine, televisión, cooperación de marca, comercialización de eventos y edición, a nivel mundial.

Acerca de Genius Brands

Genius Brands International, Inc. es una empresa global multimedia dirigida al mercado infantil que cotiza en NASDAQ que desarrolla, produce, comercializa y otorga licencias de propiedades de entretenimiento para niños y productos de consumo de marca para distribución de medios y minorista.

CONTACTO:

Kristi L. Stathis

Ocean Tomo, parte de J.S. Held

[email protected]

+1 773 294 4360

FUENTE Ocean Tomo, a part of J.S. Held

