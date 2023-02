Ocean Tomo Transactions kondigt openbare verkoop volgens UCC aan van intellectuele eigendommen van POW! Entertainment

CHICAGO, 23 februari 2023 /PRNewswire/ -- Ocean Tomo Transactions, onderdeel van J.S. Held, kondigt de verkoop aan van ruim 250 auteursrechtelijk beschermde en andere literaire werken die momenteel in het bezit zijn van POW! Entertainment, en die zullen worden verkocht via een openbare verkoop in overeenstemming met de Uniform Commercial Code.

De catalogus van zekerheden bevat meer dan 200 originele werken van wijlen Stan Lee. De activa omvatten titels op verschillende productieniveaus, van conceptuele samenvattingen, volledige draaiboeken, scenario's en originele illustraties tot volledig geproduceerde werken met overgebleven rechten.

Stan Lee heeft ontegenzeglijk zijn stempel gedrukt op de entertainmentindustrie. Zijn originele personages vullen al generaties lang het witte doek en de pagina's van stripboeken. Films gebaseerd op de personages van Stan Lee hebben wereldwijd meer dan 27 miljard dollar opgebracht.

De catalogus van zekerheden van POW! Entertainment bevat een schat aan bestaande en nieuwe, nooit eerder vertoonde personages en ideeën die aan zijn creatieve geest zijn ontsproten. Dit aanbod biedt de mogelijkheid tot verdere participatie in en promotie van zijn opmerkelijke nalatenschap.

Enkele opmerkelijke werken van Stan Lee die verkocht zullen worden zijn:

The Devil's Quintet

Lucky Man

BackChannel

Prodigal

Chakra

Monkey Master

Allies of the Amazon

Restless a/k/a Shaman

Ocean Tomo Transactions vertegenwoordigt zekergesteld schuldeiser Genius Brands International, Inc. bij de openbare verkoop van zekerheden van in gebreke blijvend debiteur POW! Entertainment, LLC, overeenkomstig zijn rechten als zekergesteld schuldeiser krachtens de Uniform Commercial Code. De zekerheden zullen worden verkocht onder voorbehoud van verschillende rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot licenties van derden, opties en/of voorwaardelijke vergoedingen. Deze informatie, de originele werken en andere details zullen ter beschikking worden gesteld van gekwalificeerde partijen na de uitvoering van vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

Ocean Tomo Transactions aanvaardt tot 7 april 2023 een eerste bod op de betrokken activa. Meer informatie over de openbare verkoop en het verkoopproces is te vinden op https://www2.oceantomo.com/stan-lee-copyrights-catalog.

Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met Christopher Bruce op [email protected].

Over Ocean Tomo Transactions, een onderdeel van J.S. Held

Ocean Tomo Transactions, een onderdeel van J.S. Held, werkt nauw samen met eigenaars van intellectuele eigendom en rechtspersonen die hoogwaardige IP-bedrijven, IP-portefeuilles of eigen technologische oplossingen te gelde willen maken. Wij hebben transacties gesloten voor in totaal meer dan 1 miljard dollar aan gerealiseerde IP-waarde. Wij hebben geadviseerd over IP-verbintenissen voor in totaal meer dan 10 miljard dollar.

Over POW! Entertainment

POW! Entertainment is een Amerikaans multimediaproductiebedrijf opgericht door Gill Champion, Arthur Lieberman en Stan Lee, voormalig redacteur en uitgever bij Marvel Comics. Het bedrijf verkoopt wereldwijd de intellectuele eigendommen van Stan Lee, waaronder film, televisie, brand cooperation, event merchandising en publishing.

Over Genius Brands

Genius Brands International, Inc. is een aan de NASDAQ genoteerd wereldwijd kindermediabedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie, marketing en licentiëring van kinderentertainment en consumentenproducten voor media- en retaildistributie.

