Odżywka do rzęs RevitaLash® Advanced świętuje swój powrót na rynek kalifornijski po ponad dekadzie

VENTURA, Kalifornia, 3 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Po ponaddziesięcioletniej przerwie wielokrotnie nagradzane i uznane na całym świecie serum do rzęs RevitaLash® Advanced jest ponownie dostępne do zakupu i wysyłki na terenie Kalifornii. Wynika to ze zdjęcia zakazu sprzedaży produktu w Kalifornii, wydanego w wyniku procesu sądowego z prywatnego powództwa na podstawie stanowego prawa o uczciwej konkurencji.

RevitaLash® Cosmetics z radością wznawia sprzedaż odżywki do rzęs w Kalifornii z dniem 3 kwietnia 2024 roku.

„Jako firma rodzinna świętujemy nasz wkład w branżę, którego początek stanowiła bestsellerowa odżywka do rzęs RevitaLash Advanced - powiedział dr Michael Brinkenhoff, założyciel i dyrektor generalny RevitaLash® Cosmetics. - Stworzyłem oryginalną odżywkę do rzęs RevitaLash dla mojej zmarłej żony, Gayle, która udowodniła nam wszystkim, że możliwe jest prowadzenie znaczącego i pełnego pasji życia nawet w obliczu diagnozy przerzutowego raka piersi. Jej postawa jest wciąż inspiracją dla RevitaLash Cosmetics, podobnie jak jej pasja do dzielenia się z innymi. Opracowaliśmy szeroką gamę produktów z myślą o podkreśleniu naturalnego piękna i wewnętrznej siły kobiet".

Lori Jacobus, prezes i globalny dyrektor ds. marketingu, wyraziła wdzięczność w imieniu całego zespołu, stwierdzając: „Jako marka, która naprawdę ceni swoich klientów, jesteśmy wdzięczni za ich lojalność wobec RevitaLash Cosmetics w ciągu ostatniej dekady. RevitaLash Cosmetics była i wciąż pozostaje wiodącą na świecie linią produktów do pielęgnacji rzęs i brwi, a także JEDYNĄ marką tego rodzaju opracowaną przez okulistę. Jesteśmy dumni z dziedzictwa naszej marki i przypisujemy nasz sukces oddanej społeczności".

Kalifornijscy konsumenci mogą znaleźć odżywkę do rzęs RevitaLash® Advanced w wiodących sklepach detalicznych, takich jak Amazon, Nordstrom, Neiman Marcus oraz na stronie internetowej: revitalash.com. Więcej informacji na temat odżywek do rzęs RevitaLash® Advanced i miejsc, w których można je zakupić w Kalifornii, można znaleźć na stronie: revitalash.com.

RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics jest globalnym liderem w opracowywaniu zaawansowanych produktów upiększających do pielęgnacji rzęs, brwi i włosów. Kolekcja produktów tej założonej w 2006 r. firmy obejmuje nagradzaną odżywkę do pielęgnacji rzęs RevitaLash® Advanced i odżywkę do pielęgnacji brwi RevitaBrow® Advanced i dostępna jest w gabinetach lekarskich, spa, salonach kosmetycznych i specjalistycznych sklepach w ponad 70 krajach. Spółka RevitaLash® Cosmetics, wspierająca charytatywne inicjatywy na rzecz walki z rakiem piersi, przekazuje część dochodów na programy badawcze i edukacyjne na rzecz społeczności pacjentek zmagających się z tą chorobą, przez cały rok, nie tylko w październiku. Więcej informacji na stronie: www.revitalash.com .