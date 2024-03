OKX en Immutable bundelen hun krachten om GameFi Launchpad te introduceren, waardoor de weg wordt geopend voor de volgende miljard gebruikers in Web3-gaming.

Het strategische partnerschap zal OKX Wallet integreren in Immutable Passport en OKX NFT Marktplaats in Immutable Orderbook, en dit allemaal op Immutable zkEVM

SYDNEY, 25 maart 2024 /PRNewswire/ -- Vandaag hebben OKX, een toonaangevend Web3-technologiebedrijf, en Immutable, het leidende Web3-gamingplatform, een nieuw strategisch partnerschap aangekondigd, dat de lancering omvat van een GameFi NFT-launchpad en de integratie van de op gaming gerichte zkEVM-chain van Immutable in OKX Marktplaats en OKX Wallet. Dit partnerschap zal de manier transformeren waarop meer dan 50 miljoen gebruikers omgaan met en toegang krijgen tot NFT's en digitale bezittingen binnen de gamingruimte.

Dit partnerschap zal gamestudio's, spelers en deelnemers aan het gaming-ecosysteem ten goede komen met:

Een speciale GameFi-launchpad op de OKX NFT Marktplaats, in samenwerking met Immutable

De integratie van de op gaming gerichte Immutable zkEVM-chain, een innovatieve schaaloplossing ondersteund door Polygon, in zowel OKX Marktplaats als OKX Wallet

De integratie van OKX Web3 Wallet in Passport, het spelersidentiteitsplatform van Immutable

De opname van OKX NFT Marktplaats in het Orderbook- en Marketplace-netwerk van Immutable

Ondersteuning van de Immutable zkEVM-chain op de OKX-beurs

Robbie Ferguson, medeoprichter en voorzitter van Immutable, zei: "Deze samenwerking met OKX sluit aan bij onze missie om digitaal eigendom naar elke gamer ter wereld te brengen. Het krachtige ecosysteem en de geavanceerde technologie van OKX, in combinatie met de Web3-gamingexpertise van Immutable, stellen ons in staat nieuwe game-ervaringen te creëren voor miljoenen spelers over de hele wereld."

De lancering van OKX's GameFi-launchpad zal de komende maanden plaatsvinden, precies op tijd om de langverwachte wereldwijde gaming-lanceringen te ondersteunen die gepland zijn voor de Immutable zkEVM-chain, waaronder Guild of Guardians, Shardbound en Metalcore. Games die gebouwd zijn op Immutable kunnen nu gebruikmaken van OKX, inclusief het uitgebreide educatieve platform Cryptopedia, om een breder publiek te bereiken en de spelerservaring te verbeteren.

OKX Chief Innovation Officer Jason Lau zei: "Web3-gaming staat op het punt om mainstream te worden, en bij OKX streven we ernaar om onze wallet en marktplaats de beste manier te maken om toegang te krijgen tot deze volgende generatie games en hun items. Met meer dan 270 titels in ontwikkeling in de zkEVM-chain van Immutable, zullen gebruikers met een OKX Wallet kunnen genieten van een soepel onboardingproces, gameplay en beheer van hun in-game assets. We kijken ernaar uit om de nieuwe game-ervaringen te ontdekken die voortkomen uit onze samenwerking."

Immutable heeft onlangs aangekondigd dat het aantal ondertekende games op jaarbasis in Q1 '24 ten opzichte van Q1 '23 met 900% is gestegen. Door de recente groei heeft het bedrijf alleen al in de afgelopen drie maanden meer dan 75 games toegevoegd, waardoor het totale aantal games dat beschikbaar is op Immutable op ruim 270 komt. Dit is in lijn met het marktaandeel van 70% dat Messari eind 2023 rapporteerde. Deze mijlpalen, gecombineerd met het OKX-partnerschap, getuigen van de enorme belangstelling en groei binnen de Web3-gamingindustrie.

OKX en Immutable zijn vastbesloten om het volledige potentieel van deze samenwerking te benutten, vol vertrouwen in hun vermogen om de game-ervaring te verbeteren en de volgende miljard gebruikers naar het domein te trekken.

Over OKX

Als toonaangevend mondiaal technologiebedrijf dat de toekomst van Web3 aanstuurt, biedt OKX een uitgebreide reeks producten om aan de behoeften van zowel beginners als experts te voldoen, waaronder:

OKX Wallet: De krachtigste, veiligste en meest veelzijdige crypto-wallet ter wereld, die gebruikers toegang biedt tot meer dan 80 blockchains terwijl ze de controle over hun eigen bezittingen kunnen behouden. De wallet bevat MPC-technologie waarmee gebruikers eenvoudig zelfstandig de toegang tot hun wallet kunnen herstellen, waardoor de noodzaak voor traditionele, opgeschreven seed phrases wordt weggenomen. Bovendien kunnen gebruikers met de Smart Account van OKX Wallet, die wordt aangedreven door accountabstractie, met USDC of USDT betalen voor transacties op diverse blockchains, en via één transactie met meerdere contracten communiceren.

OKX NFT Marktplaats: Een multi-chain, kostenloze NFT-marktplaats die gebruikers toegang biedt tot NFT-lijsten op zeven van de grootste marktplaatsen, zoals OpenSea, MagicEden, LooksRare en Blur.

OKX werkt samen met een aantal van 's werelds beste merken en atleten, waaronder de Premier League-kampioen Manchester City, het Formule 1-team McLaren, het Tribeca Film Festival, olympisch medaillewinnaar Scotty James en F1-coureur Daniel Ricciardo.

Als leider in het bouwen van innovatieve technologieproducten staat OKX voor het uitdagen van de status quo. Het bedrijf lanceerde onlangs een wereldwijde merkcampagne met de naam'The System Needs a Rewrite', waarin wordt gepleit voor een nieuw tijdperk gestuurd door zelfbeheerde Web3-technologie.

Over Immutable

Immutable is een wereldleider op het gebied van gaming, met als missie om elke speler digitaal eigenaarschap te geven door het veilig en gemakkelijk te maken om hoogwaardige games te ontwikkelen met behulp van blockchain-technologie. Immutable, opgericht in 2018 door James Ferguson, Robbie Ferguson en Alex Connolly, heeft zijn hoofdkantoor in Sydney en beschikt over een team van meer dan 250 medewerkers. Het wordt gesteund door vooraanstaande transformatieve technologie-investeerders, waaronder Temasek, Tencent, Coinbase, BITKRAFT Ventures, King River Capital, Galaxy Interactive, en andere.

Het Immutable-gamingplatform maakt het voor gamestudio's en onafhankelijke ontwikkelaars gemakkelijk om veilig en vol vertrouwen succesvolle games op Ethereum te bouwen en te lanceren. De productreeks omvat vooraf ontwikkelde oplossingen die geoptimaliseerd zijn voor gebruiksvriendelijkheid, waardoor ontwikkelaars sneller op de markt kunnen komen zonder concessies te doen aan beveiliging of spelerservaring. Bouwers krijgen gepersonaliseerde Web3-begeleiding, live ondersteuning voor hun community's en toegang tot het meest uitgebreide gaming-ecosysteem.

Immutable was het eerste gamingplatform dat een schaaloplossing met zero-knowledge (zk) aan de Ethereum-gemeenschap leverde. Het biedt ontwikkelaars meerdere op zk gebaseerde schaalopties, waaronder Immutable X, een rollup-technologie gebaseerd op StarkWare, en Immutable zkEVM, dat wordt ondersteund door Polygon.

Immutable Games is een wereldleider op het gebied van de ontwikkeling en uitgave van Web3-games. Het wordt ondersteund door een team van wereldklasse met een bewezen staat van dienst in het leveren van games aan miljoenen spelers. De studio introduceerde 's werelds eerste baanbrekende NFT-trading-card game, Gods Unchained, en is momenteel bezig met de langverwachte mobiele RPG Guild of Guardians te ontwikkelen. Afgezien van hun eigen hoogwaardige titels, werkt Immutable Games samen met externe game-ontwikkelaars om hen de beste strategische en uitvoerende expertise te bieden. Dit streven is gericht op het waarborgen van het succes van elke Web3-game die binnen het Immutable-ecosysteem wordt gelanceerd.

