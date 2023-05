OKX lança a campanha de marca global 'O sistema precisa ser reeescrito'

NOVA IORQUE, 9 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- OKX, a carteira Web3 autogerenciada mais utilizada no mercado e principal parceira do Festival de Tribeca, acaba de lançar a sua nova campanha de marca global, "O sistema precisa ser reescrito", que desafia o status quo com ousadia e defende um novo paradigma liderado pela tecnologia autogerenciada da Web3 para substituir os sistemas centralizados existentes.

A campanha busca aumentar a atual base de usuários iniciantes na Web3 e o crescente ecossistema Web3 da OKX, como a OKX Wallet, sua exchange descentralizada (DEX), o NFT Marketplace, Web3 Lucros, entre outros. A campanha foi produzida em parceria com a BBDO New York, agência de criação da OKX, e está sendo anunciada globalmente através das plataformas digitais e impressas no mundo todo.

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=aMfyu01QOWc

Segundo Haider Rafique, Diretor de Marketing da OKX: "Existem duas linhas de pensamento. Um lado busca atualizar os sistemas existentes para criar um mundo melhor. O outro lado acredita que o sistema deve ser reescrito. Nossa nova campanha é uma resposta àqueles que acreditam que precisamos reescrever o sistema rumo à Web3. Nós sonhamos com um mundo em que todos nós temos mais controle, flexibilidade e diversas formas de negociar nossos ativos. Um mundo em que softwares permitem que sejamos nosso próprio banco, interoperáveis e negociando sem intermediários. Queremos contribuir para a construção desse futuro. Esta campanha é uma introdução aos primeiros produtos Web3 que lançaremos este ano."

A OKX expandiu seus produtos na Web3 para atender a necessidade de iniciantes e especialistas. Entre eles, podemos citar:

OKX Wallet : A carteira para cripto mais poderosa, segura e versátil do mundo fornece aos usuários o acesso a mais de 50 blockchains, permitindo a custódia de seus próprios fundos.

A carteira para cripto mais poderosa, segura e versátil do mundo fornece aos usuários o acesso a mais de 50 blockchains, permitindo a custódia de seus próprios fundos. Recentemente lançada, a tecnologia MPC permite que usuários acessem suas carteiras de forma rápida e independente, sem a necessidade de anotar senhas e frases de acesso.

DEX : Uma exchange cross-chain descentralizada que agrega cerca de 200 outras DEXs, com mais de 200.000 moedas em mais de 10 blockchains disponíveis.

Uma exchange cross-chain descentralizada que agrega cerca de 200 outras DEXs, com mais de 200.000 moedas em mais de 10 blockchains disponíveis. NFT Marketplace : Um marketplace de NFTs que opera em múltiplas cadeias e sem taxas, dando acesso à listagens de NFTs em sete dos maiores marketplaces existentes, incluindo OpenSea, MagicEden, LooksRare e Blur.

Um marketplace de NFTs que opera em múltiplas cadeias e sem taxas, dando acesso à listagens de NFTs em sete dos maiores marketplaces existentes, incluindo OpenSea, MagicEden, LooksRare e Blur. Web3 Earn: Uma poderosa plataforma DeFi que oferece rendimentos e staking em 80 protocolos em mais de 9 chains.

"O sistema precisa ser reescrito" sucede a campanha global do ano passado "O que é a OKX", que apresentou a nova marca da OKX para o público mundial em parceria com o técnico do Manchester City F.C., Pep Guardiola, o piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo e o medalhista olímpico Scotty James.

Sobre a OKX

A OKX é a segunda maior exchange em volume de negociação do mundo e um dos maiores ecossistemas Web3. Com a confiança de mais de 50 milhões de usuários, a OKX é conhecida por possuir o app para trading de cripto mais rápido e confiável do mercado, utilizado por investidores e traders profissionais onde quer que estejam.

Dentre as principais soluções de autocustódia da OKX, está a OKX Wallet , que dá aos usuários um maior controle sobre seus ativos enquanto expande o acesso a DEXs, mercados NFT, DeFi, GameFi e milhares de dApps.

A OKX tem parcerias com várias marcas globais e atletas, entre eles: o campeão da Premier League inglesa Manchester City F.C., a equipe de Fórmula 1 McLaren, o Festival de Tribeca, o golfista Ian Poulter, o atleta olímpico Scotty James e o piloto da F1 Daniel Ricciardo.

A OKX está comprometida com a transparência e a segurança, e publica sua Prova de Reservas mensalmente.

ESTE ANÚNCIO É OFERECIDO SOMENTE PARA FINS INFORMATIVOS. ELE NÃO TEM O OBJETIVO DE FORNECER QUALQUER TIPO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, TRIBUTÁRIA OU JURÍDICA, NEM DEVE SER INTERPRETADO COMO UMA SUGESTÃO DE COMPRA, VENDA OU ACÚMULO DE ATIVOS DIGITAIS. ATIVOS DIGITAIS, INCLUSIVE MOEDAS ESTÁVEIS, ENVOLVEM UM ALTO NÍVEL DE RISCO, PODENDO SOFRER FORTES OSCILAÇÕES E ATÉ MESMO PERDER TODO O SEU VALOR. A OKX NÃO É REGULAMENTADA PELA FCA E, PORTANTO, PROTEÇÕES COMO O SERVIÇO DE MEDIAÇÕES FINANCEIRAS OU O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS. CONSIDERE CUIDADOSAMENTE O SEU CONHECIMENTO SOBRE CRIPTOMOEDAS E SE NEGOCIAR OU ACUMULAR ATIVOS DIGITAIS É ADEQUADO PARA VOCÊ LEVANDO EM CONTA A SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA. O VALOR DOS SEUS ATIVOS DIGITAIS, INCLUSIVE MOEDAS ESTÁVEIS, PODE SUBIR OU CAIR, E OS LUCROS PODEM ESTAR SUJEITOS AO IMPOSTO SOBRE GANHO DE CAPITAL. DESEMPENHOS PASSADOS NÃO GARANTEM RESULTADOS FUTUROS. PROCURE SEU ASSESSOR JURÍDICO/FISCAL/FINANCEIRO E BUSQUE ORIENTAÇÃO CONSIDERANDO AS SUAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2073602/NFA_FY23_Web3_Hero_PORT_OLV_60_GENERIC_16X9.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/4023764/OKX_Logo_Logo.jpg

FONTE OKX

SOURCE OKX