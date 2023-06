OKX NOMEADA PARCEIRA DE MANGA OFICIAL DO MANCHESTER CITY EM EXPANSÃO DA PARCERIA

A OKX foi anunciada como parceira de manga oficial do Manchester City para os times titulares masculino e feminino em um novo contrato plurianual, em um painel exclusivo no Etihad Stadium

MANCHESTER, REINO UNIDO, 30 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O Manchester City e a OKX, uma das principais exchanges de criptomoedas por volume de trading e empresa líder em tecnologia Web3, anunciaram hoje a OKX como parceira de manga oficial do clube em um novo contrato plurianual.

Como parte da expansão do acordo, a marca OKX aparecerá na manga esquerda das camisas de jogo dos times titulares masculino e feminino e manterá sua posição na manga esquerda das camisas de treinamento dos times titulares, além de aparecer em outros produtos digitais e ativos físicos do clube.

A parceria da OKX com o Manchester City começou em março de 2022, expandindo-se pela primeira vez em julho de 2022, tornando a OKX o parceiro oficial de kit de treinamento do clube para a temporada 2022/23. Até o momento, a parceria ajudou a apresentar a marca a milhões de fãs de futebol em todo o mundo por meio de experiências inovadoras da Web3, como o Coletivo OKX , através do qual os fãs podem se aproximar dos jogadores do Manchester City e embaixadores da OKX, como Jack Grealish e Alex Greenwood.

A expansão da parceria foi revelada em um evento exclusivo no Etihad Stadium com o diretor executivo do City Football Group, Ferran Soriano, e o diretor de marketing global da OKX, Haider Rafique. Como parte do evento, a manga foi apresentada em uma "revelação virtual" com os avatares de jogadores. A lenda do Manchester City, Gaël Clichy, também esteve presente para uma sessão de perguntas e respostas com veículos de mídia.

Em uma sessão moderada pela apresentadora do Manchester City, Natalie Pike , Rafique e Soriano falaram sobre a visão da OKX para alcançar os torcedores do City em todo o mundo através da parceria. Eles também discutiram o papel que a tecnologia Web3 pode desempenhar no envolvimento dos torcedores, especialmente quando se trata de projetar experiências atraentes e imersivas.

De acordo com Ferran Soriano, diretor executivo do City Football Group: "Estamos orgulhosos de ter a OKX representada na manga da camisa do Manchester City. Tanto a OKX quanto o Manchester City são empresas líderes movidas pela paixão pela inovação. Já vimos ótimas experiências Web3 projetadas pela OKX para a base global de torcedores do Manchester City e muitas outras ainda virão. Esta é uma parceria muito fascinante."

Segundo Haider Rafique, diretor de marketing da OKX: "Nossa experiência com a equipe do Manchester City tem sido incrível. O Manchester City foi nossa primeira parceria oficial com uma marca global e, em apenas um ano e meio, progredimos bastante. Sempre tivemos a intenção de nos associar ao esporte e ajudar o clube a liderar a transição para a Web3. Passados quinze meses, agora temos um metaverso, uma iniciativa NFT e vários outros projetos novos muito interessantes.

A parceria de manga nos aproxima dos torcedores do City em todo o mundo, e esperamos colaborar para criar interações únicas, emocionantes e inovadoras por meio da tecnologia Web3. Como parceiro oficial de exchange de criptomoedas do clube, os torcedores podem esperar coisas incríveis toda vez que interagirem com a OKX."

Sobre a OKX

A OKX é uma empresa de tecnologia líder mundial que está construindo o futuro do trading e da Web3. Suas soluções de autocustódia incluem a Carteira OKX, uma carteira compatível com a Web3 e que dá aos usuários maior controle dos seus ativos, ao mesmo tempo em que expande o acesso a DEX, marketplaces de NFT, DeFi, GameFi e milhares de dApps.

A OKX tem como parceiros algumas das principais marcas e atletas do mundo, tais como o atual campeão da Premier League Manchester City F.C., a equipe de F1 McLaren, o Festival de Tribeca, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo.

Devido ao seu comprometimento com a transparência e segurança, a OKX publica sua Prova de Reservas regularmente a cada mês.

Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso aplicativo ou acesse: okx.com

Sobre o Manchester City Football Club:

O Manchester City F.C. é um clube da Premier League fundado em 1880 como St. Mark's West Gorton. O clube tornou-se oficialmente o Manchester City F.C. em 1894 e, desde então, conquistou a Liga dos Campeões da UEFA, a Taça dos Clubes Vencedores de Taças, nove títulos da Premier League, sete Copas da Inglaterra e oito Copas da Liga Inglesa. O Manchester City F.C. é um dos 13 clubes que compõem o City Football Group.

Sob o comando do técnico Pep Guardiola, um dos técnicos mais bem-sucedidos do futebol mundial, o clube realiza seus jogos em casa e da Liga dos Campeões da UEFA no Etihad Stadium, uma espetacular arena de 53.500 lugares que o City chama de lar desde 2003. Hoje, o estádio faz parte do Etihad Campus, que também abrange a City Football Academy, uma instalação de treinamento de desempenho e desenvolvimento de jovens de última geração localizada no coração de East Manchester. Além de contar com o Academy Stadium, que tem capacidade para 7.000 pessoas, a City Football Academy também é onde o time de futebol feminino e o Time de Desenvolvimento de Elite (EDS) do Manchester City treinam diariamente e realizam seus jogos de competição em casa.

