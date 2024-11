Olight dévoile une nouvelle lampe à pince et offre jusqu'à 50 % de réduction pour le Black Friday

LORTON, Va., 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Olight, une société leader dans le domaine des lampes de poche, donnera le coup d'envoi de sa vente du vendredi noir 2024 à 20h00 (EST) le 14 novembre, jusqu'au 3 décembre, le lendemain du Cyber Monday. Les clients peuvent s'attendre à des réductions allant jusqu'à 50 % et à l'introduction de la toute nouvelle lampe à pince, la Oclip Pro.

Olight Black Friday Sale

Un événement de lancement pour le Black Friday a eu lieu le 14 novembre à 18h00 (EST), au cours duquel Olight a présenté l'Oclip Pro ainsi que d'autres nouveaux produits. La lampe à pince offre trois modes - un projecteur de 500 lumens, un projecteur de 120 mètres et une lumière rouge à deux modes - ainsi que des options de montage polyvalentes, ce qui la rend idéale pour les utilisateurs quotidiens et les passionnés d'activités de plein air. Avec jusqu'à 144 heures d'autonomie, le Oclip Pro est un compagnon fiable pour tous les besoins d'éclairage.

Pendant les soldes du vendredi noir, les clients peuvent bénéficier d'un cadeau gratuit lorsqu'ils se connectent, ainsi que de réductions allant jusqu'à 50 % sur certains produits et d'autres cadeaux intéressants pour tout achat répondant aux critères d'admissibilité. Les favoris d'Olight Arkfeld Ultra et Arkfeld Pro seront disponibles avec des réductions remarquables allant jusqu'à 40 %.

Dans le cadre du Black Friday, Olight propose la personnalisation gratuite de gravures au laser sur huit des modèles les plus vendus, y compris des produits populaires comme l'Arkfeld Ultra, le Baton Turbo et le Seeker 4 Pro, ce qui permet aux clients de personnaliser leurs lampes préférées et d'offrir à leurs proches un cadeau unique et significatif.

À l'occasion du Black Friday, Olight ne se contente pas de proposer de bonnes affaires, mais exprime également sa gratitude envers ses clients. Au terme d'une année de croissance, Olight a poursuivi son engagement en faveur de la responsabilité sociale par le biais d'initiatives soutenant des causes telles que la sensibilisation au cancer du sein, le soutien à l'autisme et l'aide aux victimes d'ouragans. Rien qu'au mois d'octobre, les campagnes caritatives d'Olight ont permis de collecter plus de 120 000 dollars et de faire don de milliers de produits d'éclairage aux personnes dans le besoin. Ces efforts soulignent la mission d'Olight, qui consiste à « illuminer le monde » et à avoir un impact positif sur les communautés qu'elle dessert.

« Chez Olight, nous croyons qu'il ne suffit pas d'éclairer des vies, mais qu'il faut aussi éclairer l'avenir », a déclaré Mavis Xiao, directrice du marketing chez Olight. « Le Black Friday est notre façon de rendre la pareille à nos clients fidèles tout en continuant à soutenir les causes qui nous tiennent le plus à cœur ».

A propos de Olight:

Fondée en 2007, Olight est un leader mondial dans la fourniture de produits d'éclairage portables innovants auxquels les amateurs d'activités de plein air du monde entier font confiance. Olight repousse les limites de la technologie de l'éclairage pour répondre aux divers besoins des clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2558694/Olight_Black_Friday_Sale.jpg