Olight übernimmt durch Herstellung einer Taschenlampe aus Magnesiumlegierung die Führung

SHENZHEN, China, 6. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Motiviert durch den Grundwert, kundenorientierte Innovation und Dienstleistung zu bieten, stellte Olight, ein weltweit bewährtes Unternehmen für Beleuchtungsgeräte, ein völlig neues Produkt vor – die Taschenlampe Baton 3 Pro Max aus Magnesiumlegierung in der Farbe Desert Tan, die erste Taschenlampe von Olight, die aus solch einem Material hergestellt wurde.

Olight Baton 3 Pro Max Magnesium Alloy Desert Tan

Dank ihrer Magnesiumlegierung ist die Baton 3 Pro Max in der Farbe Desert Tan leichter und verfügt über eine hohe Widerstandsfähigkeit, großartige Stoßfestigkeit und Wärmeableitungseigenschaften. Die Markteinführung der Baton 3 Pro Max aus Magnesiumlegierung in der Farbe Desert Tan ebnet den Weg für mehr Verwendung von Magnesiumlegierungen in Taschenlampen – ein Metall, das in Zukunft sehr wahrscheinlich mit Aluminiumlegierung konkurrieren kann.

Die Magnesiumlegierung verfügt über etwa 1/4 der Dichte von Stahl und 2/3 der Dichte von Aluminium. Es ist das leichteste Metallstrukturmaterial und kann in hohen Temperaturen eingesetzt werden, wodurch es sich ideal für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, in Mobilgeräten, auf Fahrrädern und in elektronischen Werkzeugen eignet. Es wurde auch als „grüner Baustoff des 21. Jahrhunderts" bezeichnet, was in hohem Maße im Einklang mit der von der Weltgemeinschaft geforderten nachhaltigen Entwicklung steht.

Abgesehen von den Vorteilen der ZK61B-Magnesiumlegierung ist die Baton 3 Pro Max eine leistungsstarke EDC-Taschenlampe mit einer maximalen Lichtleistung von 2.500 Lumen. Sie ist außerdem mit einem verbesserten Abstandssensor ausgestattet, um ihre Benutzer zu schützen, ohne überempfindlich zu sein oder das Lichtstrahlmuster zu beeinträchtigen. Für eine benutzerfreundlichere Handhabung verfügt die Baton 3 Pro Max zur Bedienung über einen vergrößerten und versenkten Seitenschalter, und ihre Batterieanzeige kann mit einem schnellen Schütteln aktiviert werden.

Als Marke für Beleuchtungsgeräte, die sich auf kontinuierliche Innovation konzentriert, bemüht sich Olight, im Rahmen seiner Möglichkeiten neue Materialien mit hervorragenden Eigenschaften einzuführen, um die Produktleistung zu steigern und das bestmögliche Lichterlebnis zu ermöglichen. Dieses entschlossene Streben wird nicht nur durch die Verwendung einer Magnesiumlegierung belegt, sondern auch durch Kohlenstofffaser, Rotmessing, Zirkonium/Titan Damaskus, Titan usw., allesamt Produktmaterialien, die bei ihren Fans auf der ganzen Welt beliebt sind. Die Einführung eines neuen Materials für eine Taschenlampe ist nicht leicht, aber Olight möchte mit solchen Fortschritten weitermachen, um seine Fans zu inspirieren, die Welt zu erkunden.

Welche Innovationen und Materialien setzt Olight als Nächstes um? Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Informationen zu Olight:

Olight wurde 2007 gegründet und setzt sich dafür ein, hochwertige Beleuchtungsprodukte anzubieten, einschließlich EDC-Lampen, Außenbeleuchtung, taktische Leuchten, schienenmontierte Leuchten, Umgebungsbeleuchtung, Kopfleuchten und mehr.

