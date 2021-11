Special Olympics et la Fondation Stavros Niarchos s'associent pour la campagne mondiale pour l'éducation inclusive menée par les jeunes

Cette nouvelle subvention sur trois ans s'appuiera sur le soutien de la SNF depuis 1998 en élargissant le programme des écoles unifiées de Special Olympics, qui intègre les sports inclusifs et le leadership inclusif des jeunes en milieu scolaire. L'expansion concernera près de 3 000 écoles dans 22 pays. En outre, la subvention lancera à la fois une solide campagne de leadership éclairé sur le thème de l'inclusion et de la création de la toute première coalition mondiale pour l'inclusion et l'éducation, une coalition de gouvernements nationaux, d'organismes des Nations Unies, d'organismes humanitaires étrangers et de fondations dont l'objectif est de renforcer l'inclusion sociale à l'échelle mondiale grâce à l'éducation.

« La SNF vise à soutenir un changement social durable pour le meilleur, et Special Olympics a fait ses preuves en aidant à créer des changements permanents dans l'état d'esprit qui se répercutent sur les écoles, les familles, les collectivités et les nations », appuie le coprésident de la SNF, Andreas Dracopoulos. « Des jeunes engagés et motivés de toutes capacités nous montrent la voie vers un avenir plus inclusif. La SNF est fière de participer aux efforts visant à amplifier leur voix tout en offrant des services clés dans des écoles du monde entier. »

Grâce à Jouez unifié : Apprenez unifié, Special Olympics et la SNF ont transformé les milieux scolaires en communautés d'acceptation et d'inclusion. Depuis 2018, Apprenez unifié : Jouez unifié a atteint plus de 190 000 jeunes atteints ou non de déficiences intellectuelles dans 14 pays, prouvant que les programmes « écoles unifiées » représentent un outil puissant pour promouvoir des mentalités et des comportements inclusifs :

8 enseignants sur 10 estiment que les écoles unifiées ont eu un impact positif sur leur climat scolaire.

94 % des écoles ont indiqué que la programmation des écoles unifiées a réduit l'intimidation, les taquineries et le langage injurieux.

En Grèce, les élèves étaient neuf fois plus susceptibles de penser qu'il est possible d'apprendre de personnes qui ne leur ressemblent pas, et neuf fois plus susceptibles de penser qu'ils peuvent contribuer à l'amélioration de leur école.

Tirant parti du succès de Apprenez unifié : Jouez unifié, Special Olympics et la SNF lanceront la campagne mondiale pour l'inclusion, transmettant ainsi un message d'inclusion des jeunes pour les leaders d'opinion qui façonnent le discours public dominant et qui convoquent une coalition mondiale pour le leadership en matière d'éducation et d'inclusion, afin de propulser un plus grand nombre de collectivités vers un engagement commun à l'égard de l'inclusion et de la célébration de notre humanité commune.

À propos de Special Olympics

Fondé en 1968, Special Olympics est un mouvement mondial visant à mettre fin à la discrimination contre les personnes ayant une déficience intellectuelle. Nous favorisons l'acceptation de tous grâce au pouvoir du sport et à des programmes dans les domaines de l'éducation, de la santé et du leadership. Misant sur plus de six millions d'athlètes et de partenaires Unified Sports dans plus de 201 pays et territoires et plus d'un million d'entraîneurs et de bénévoles, Special Olympics propose plus de 30 sports olympiques et plus de 100 000 jeux et compétitions chaque année. Suivez le mouvement sur : Twitter, Facebook , YouTube , Instagram , LinkedIn et consultez notre blog sur Medium . Pour en savoir plus, consultez le site www.SpecialOlympics.org .

À propos de la Fondation Stavros Niarchos

La Fondation Stavros Niarchos (SNF) est l'une des principales organisations philanthropiques privées internationales au monde, accordant des subventions à des organisations à but non lucratif dans les domaines des arts et de la culture, de l'éducation, de la santé et des sports, et du bien-être social. La SNF finance des organisations et des projets dans le monde entier qui visent à produire un impact de taille, durable et positif pour la société dans son ensemble, et à faire preuve d'un leadership solide et d'une gestion saine. La Fondation soutient également des projets qui facilitent la formation de partenariats public-privé comme moyen efficace de servir le bien-être public. Depuis 1996, la Fondation s'est engagée à verser plus de 3,2 milliards de dollars par l'entremise de plus de 5 000 subventions à des organismes à but non lucratif dans plus de 135 pays. Pour plus de renseignements, consultez SNF.org .

