Olimpiadas Especiales lanza la primera campaña de aptitud física dirigida a atletas hispanos con discapacidad intelectual

Los jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) —el jugador de segunda base de los Yankees de Nueva York Gleyber Torres y el receptor de los Chicago Cubs Willson Contreras— se unen a atletas de Olimpiadas Especiales para lanzar la campaña de aptitud física en español: Escuela de Fuerza

WASHINGTON, 21 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por primera vez en sus más de 50 años de historia, Olimpiadas Especiales lanzó hoy una campaña de aptitud física dirigida a atletas hispanos con discapacidad intelectual. La campaña, Escuela de Fuerza, en inglés School of Strength, llega en un momento clave durante la pandemia en el que muchos atletas con discapacidad intelectual trabajan desde casa para evitar los lugares públicos. Según un estudio del New England Journal of Medicine Catalyst las personas con discapacidad intelectual tienen casi seis veces más probabilidades de morir por causa de COVID-19. Además, las comunidades hispanas se han visto especialmente afectadas durante la pandemia, con altas hospitalizaciones por COVID entre la población hispana1.