Olympus führt EndoClot Hämostatika und submuköses Injektionsmittel auf europäischen Märkten ein

Das EndoClot-Portfolio unterstützt die Blutstillung und das Lifting bei der endoskopischen submukösen Dissektion oder Resektion während gastrointestinaler Eingriffe

HAMBURG, Germany, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Olympus hat heute die Markteinführung von EndoClot® Adhesive (ECA), EndoClot® Polysaccharide Hemostatic Spray (PHS) und EndoClot® Submucosal Injection Solution (SIS) in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bekannt gegeben. Dieses innovative Portfolio wird von EndoClot Plus, Inc. (EPI) entwickelt, das seine Vertriebsvereinbarung mit Olympus im Dezember 2022 von den USA auf die EMEA-Region ausgeweitet hat.

„Wir freuen uns über die Erweiterung unserer globalen Partnerschaft mit EndoClot Plus, Inc. Die Aufnahme ihrer Lösungen in unser Portfolio ermöglicht es uns, unser Engagement für unsere Kunden als Komplettanbieter von gastrointestinalen Lösungen für fortschrittliche therapeutische Verfahren zu stärken", so Stefanie Kaufung, EMEA Business Unit Manager GI EndoTherapy bei Olympus. „Die endoskopische Resektion und die damit verbundene Hämostase gehören zu den Kernkompetenzen von Olympus. Indem wir zu einer sicheren Behandlung bei gastrointestinalen Eingriffen beitragen, wollen wir die Ergebnisse für die Patienten verbessern und damit den Behandlungsstandard erhöhen."

„EndoClot SIS unterstützt mich, einen langanhaltenden Lift der Mukosa mit hoher Elevation zu erzielen, die eine effektive Separierung der Mukosa und somit eine präzise ESD/EMR[1] ermöglicht. EndoClot PHS und ECA bieten erweiterte Möglichkeiten, um akute und residuale Blutungen zu behandeln oder erneute Blutungen an Resektionsstellen zu verhindern", sagt Dr. David Tate, Facharzt am Universitätskrankenhaus Gent, Belgien.

Über die Produkte

EndoClot ECA ist ein Einweg-Medizinprodukt zum Verschluss von Läsionen, das aus hämostatischem Polymer (AHP) besteht. AHP ist aufgrund seiner Resistenz gegen Säuren und Basen im GI-Trakt ein haltbares hämostatisches Polymer. Da es sich um ein beständiges Haftmittel handelt, wird empfohlen, es erst am Ende des Eingriffs zu verwenden, um eine Sickerblutung zu stoppen, eine erneute Blutung zu verhindern und die Wunde vor Reizung durch Säuren und Basen zu schützen.

EndoClot PHS und EndoClot SIS basieren beide auf der EndoClot-Absorbable-Modified-Polymer(AMP®)-Technologie. Die aus Stärke gewonnene AMP-Technologie hat eine ausgezeichnete Verträglichkeit gezeigt.[2] Die EndoClot-AMP-Partikel absorbieren Wasser aus dem Blut. Der Dehydrierungsprozess führt zu einer hohen Konzentration von Blutplättchen, roten Blutkörperchen und Blutgerinnungsproteinen, wodurch die Gerinnungskaskade des Körpers beschleunigt wird.[3] AMP-Partikel sind biokompatibel, bioresorbierbar, nicht-pyrogen, werden aus Stärke gewonnen und enthalten keine tierischen oder menschlichen Bestandteile.

Einsatz bei gastrointestinalen Verfahren

Optimale submuköse Anhebung zur leichteren Dissektion von Polypen, Adenomen oder Krebsarten im Frühstadium

EndoClot SIS (Submucosal Injection Solution) ist für die Verwendung bei gastrointestinalen endoskopischen Eingriffen vorgesehen und unterstützt eine optimale submuköse Anhebung von Polypen, Adenomen, Krebsarten im Frühstadium oder anderen gastrointestinalen Mukosaläsionen vor der Exzision mit einem endoskopischen Messer oder einer Schlinge. Die lang anhaltende, hohe Anhebung kann zu einer deutlichen mukosalen Separierung beitragen, die dem Arzt eine einfachere Dissektion ermöglicht. Dank des einzigartigen spiralförmigen Spritzendesigns, kann EndoClot SIS präzise in die Zielregion appliziert werden.

Zuverlässige Hämostase sowohl während als auch am Ende des Eingriffs

Mit EndoClot ECA und EndoClot PHS kann medizinisches Fachpersonal ein fortschrittliches Pulverhämostatikum zur Blutstillung von nichtvarikösen gastrointestinalen Blutungen (mit Ausnahme von Blutungen der Forrest-1a-Klassifikation für EndoClot PHS) mit kontrolliertem, gleichmäßigem Luftdruck durch einen tragbaren Luftkompressor anwenden.

Die EndoClot-Produkte sind ab heute in der EMEA-Region kommerziell erhältlich.

Über Olympus

Bei Olympus sind wir unserem Leitbild verpflichtet, das Leben von Menschen gesünder, sicherer und erfüllter zu machen. Als globales Medizintechnikunternehmen arbeiten wir eng mit Experten im Gesundheitswesen zusammen, um erstklassige Lösungen und Dienstleistungen für die Früherkennung, Diagnose und minimalinvasive Behandlung von Erkrankungen bereitzustellen. Olympus will damit den Behandlungsstandard bestimmter Krankheitsbilder erhöhen und die medizinischen Ergebnisse für Patienten verbessern.

Seit mehr als 100 Jahren verfolgt Olympus das Ziel, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, indem das Unternehmen Produkte herstellt, die die Erwartungen von Kunden auf der ganzen Welt bestmöglich erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.olympus-europa.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn: linkedin.com/company/olympusmedemea

1 ESD: Endoscopic Submucosal Dissection / EMR: Endoscopic Mucosal Resection

2 Bei Olympus vorliegende Daten (Stand: 16. August 2022)

3 Bustamante-Balén M, Plumé G. Role of hemostatic powders in the endoscopic management of gastrointestinal bleeding. World J Gastrointest Pathophysiol. 2014 Aug 15;5(3):284-92. doi: 10.4291/wjgp.v5.i3.284.

