Olympus lanza los agentes hemostáticos EndoClot y el agente de inyección submucosa en los mercados europeos

La gama EndoClot favorece la hemostasia y la elevación en la disección o resección endoscópica de la submucosa durante procedimientos gastrointestinales

HAMBURGO, Alemania, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Olympus ha anunciado hoy el lanzamiento de EndoClot® Adhesive (ECA), EndoClot® Polysaccharide Hemostatic Spray (PHS) y EndoClot® Submucosal Injection Solution (SIS) en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Esta innovadora cartera ha sido desarrollada por EndoClot Plus, Inc. (EPI), que amplió su acuerdo de distribución con Olympus de Estados Unidos a EMEA en diciembre de 2022.

The EndoClot® Polysaccharide Hemostatic Spray and EndoClot® Submucosal Injection Solution, developed by EndoClot Plus, Inc., are now available from Olympus in the Europe, Middle East and Africa (EMEA) region.

"Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración global con EndoClot Plus, Inc. La incorporación de sus soluciones a nuestra cartera nos permite reforzar nuestro compromiso con nuestros clientes como proveedor de soluciones gastrointestinales completas para procedimientos terapéuticos avanzados", explicó Stefanie Kaufung, directora de la Unidad de Negocio de Endoterapia GI de EMEA en Olympus. "La resección endoscópica y la gestión de las hemorragias asociadas se encuentran entre las principales competencias de Olympus. Al contribuir a un tratamiento seguro en los procedimientos gastrointestinales, pretendemos mejorar los resultados de los pacientes y, de este modo, elevar el estándar de atención".

"EndoClot SIS me ayuda a tener una elevación de la mucosa de larga duración con alta elevación para crear una separación eficaz de la mucosa y permitir una ESD/EMR1 precisa; mientras que EndoClot PHS y ECA pueden proporcionar opciones ampliadas para tratar hemorragias emergentes y residuales o prevenir nuevas hemorragias en los lugares de resección", comentó el doctor David Tate, médico del Hospital Universitario de Gante, Bélgica.

Acerca de las soluciones

EndoClot ECA es un dispositivo médico de un solo uso para sellar lesiones, compuesto de polímero hemostático (AHP). El AHP es un polímero hemostático duradero debido a su resistencia a los ácidos y bases del tracto gastrointestinal. Dado que se trata de un adhesivo duradero, se recomienda utilizarlo únicamente al final de la intervención para detener y controlar la hemorragia exudativa, evitar que vuelva a sangrar y proteger la herida de la irritación producida por ácidos y bases.

EndoClot PHS y EndoClot SIS se basan en la tecnología del polímero modificado absorbible EndoClot (AMP®). La tecnología AMP derivada del almidón ha demostrado un excelente perfil de seguridad.2 Las partículas AMP de EndoClot actúan absorbiendo el agua de la sangre. El proceso de deshidratación provoca una alta concentración de plaquetas, glóbulos rojos y proteínas de la coagulación, lo que ayuda a acelerar la cascada de coagulación del organismo.3 Las partículas de AMP son biocompatibles, bioabsorbibles, no pirogénicas, derivadas del almidón y no contienen componentes animales ni humanos.

Uso en procedimientos gastrointestinales

Elevación óptima de la submucosa para facilitar la disección de pólipos, adenomas o cánceres en estadios iniciales

EndoClot SIS (Solución de Inyección Submucosa), diseñado para su uso en procedimientos endoscópicos gastrointestinales, favorece una elevación submucosa óptima de pólipos, adenomas, cánceres en estadios iniciales u otras lesiones de la mucosa gastrointestinal, antes de la escisión con un bisturí endoscópico o un asa. La elevación elevada y duradera puede crear una separación significativa de la mucosa que permite a los médicos una disección más fácil. Gracias al exclusivo diseño en espiral de la jeringa, EndoClot SIS se administra con precisión en la zona deseada.

Hemostasia fiable durante y al final del procedimiento

EndoClot ECA y EndoClot PHS permiten a los profesionales sanitarios aplicar un hemostato en polvo avanzado para la hemostasia de hemorragias gastrointestinales no variceales (excluida la clasificación de hemorragia Forrest 1a para EndoClot PHS) utilizando una presión de aire controlada y constante a través de un compresor de aire portátil.

Las soluciones EndoClot están disponibles comercialmente desde hoy en EMEA.

Acerca de Olympus

En Olympus, estamos comprometidos con Nuestro Propósito de hacer que la vida de las personas sea más saludable, segura y satisfactoria. Como empresa global de tecnología médica, nos asociamos con profesionales de la salud para proporcionar las mejores soluciones y servicios para la detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento mínimamente invasivo, con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes mediante la elevación del estándar de atención en estados de enfermedad específicos.

Durante más de 100 años, Olympus ha perseguido el objetivo de contribuir a la sociedad fabricando productos diseñados con el propósito de ofrecer resultados óptimos a sus clientes de todo el mundo.

Para más información, visite www.olympus-europa.com y síganos en LinkedIn: linkedin.com/company/olympusmedemea

1 ESD: disección endoscópica de la submucosa / EMR: resección endoscópica de la mucosa

2 Datos archivados en Olympus a 16 de agosto de 2022

3 Bustamante-Balén M, Plumé G. Role of hemostatic powders in the endoscopic management of gastrointestinal bleeding. World J Gastrointest Pathophysiol. 15 de agosto de 2014;5(3):284-92. doi: 10.4291/wjgp.v5.i3.284.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2058335/Olympus_EndoClot_spray_and_injection.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1774929/Olympus_Logo.jpg

SOURCE Olympus Europa SE & Co. KG