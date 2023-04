Olympus introduit les agents hémostatiques et les agents d'injection sous-muqueuse EndoClot sur les marchés européens

La gamme EndoClot permet l'hémostase et le levage lors de la dissection ou de la résection sous-muqueuse endoscopique au cours des procédures gastro-intestinales

HAMBOURG, Allemagne, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- Olympus a annoncé aujourd'hui le lancement de l'adhésif EndoClot® (ECA), du spray hémostatique EndoClot® à base de polysaccharide (PHS) et de la solution d'injection sous-muqueuse EndoClot® (SIS) dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA). Ce portefeuille innovant est développé par EndoClot Plus, Inc. (EPI), qui a étendu son accord de distribution avec Olympus des États-Unis à la région EMOA en décembre 2022.

The EndoClot® Polysaccharide Hemostatic Spray and EndoClot® Submucosal Injection Solution, developed by EndoClot Plus, Inc., are now available from Olympus in the Europe, Middle East and Africa (EMEA) region.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat mondial avec EndoClot Plus, Inc. L'ajout de leurs solutions à notre portefeuille nous permet de renforcer notre engagement envers nos clients en tant que fournisseur de solutions gastro-intestinales complètes pour les procédures thérapeutiques avancées, a déclaré Stefanie Kaufung, responsable de l'unité commerciale EndoTherapy pour l'appareil digestif pour la région EMOA chez Olympus. La résection endoscopique et la gestion des saignements associés font partie des compétences clés d'Olympus. En contribuant à la sécurité des traitements dans les procédures gastro-intestinales, nous visons à améliorer les résultats pour les patients et à améliorer la qualité des soins. »

« EndoClot SIS m'aide à soulever la muqueuse sur une longue durée avec une élévation élevée pour créer une séparation efficace de la muqueuse et permettre une ESD/EMR1 précise, tandis qu'EndoClot PHS et ECA peuvent constituer de nouvelles options pour traiter les saignements émergents et résiduels ou prévenir les nouveaux saignements sur les sites de résection », a commenté le Dr David Tate, médecin à l'hôpital universitaire de Gand, en Belgique.

À propos des solutions

EndoClot ECA est un dispositif médical à usage unique destiné à sceller les lésions, composé de polymère hémostatique (AHP). L'AHP est un polymère hémostatique durable en raison de sa résistance aux acides et aux bases dans l'appareil digestif. Comme il s'agit d'un adhésif longue durée, il est recommandé de ne l'utiliser qu'à la fin de la procédure pour arrêter et contrôler les saignements suintants, prévenir les nouveaux saignements et protéger la plaie de l'irritation par les acides et les bases.

EndoClot PHS et EndoClot SIS sont tous deux basés sur la technologie EndoClot de polymère modifié absorbable (AMP®). La technologie AMP dérivée de l'amidon a démontré un excellent profil de sécurité.2 Les particules AMP d'EndoClot agissent en absorbant l'eau du sang. Le processus de déshydratation entraîne une forte concentration de plaquettes, de globules rouges et de protéines de coagulation, ce qui contribue à accélérer la coagulation de l'organisme.3 Les particules AMP sont biocompatibles, bioabsorbables, apyrogènes, dérivées de l'amidon et ne contiennent aucun composant animal ou humain.

Utilisation dans les procédures gastro-intestinales

Soulèvement optimal de la sous-muqueuse pour faciliter la dissection des polypes, des adénomes ou des cancers au stade précoce

Destiné aux procédures endoscopiques gastro-intestinales, EndoClot SIS (Submucosal Injection Solution) permet de soulever de manière optimale la sous-muqueuse des polypes, des adénomes, des cancers au stade précoce ou d'autres lésions de la muqueuse gastro-intestinale, avant leur excision à l'aide d'un bistouri endoscopique ou d'une anse. Le soulèvement haut et sur une longue durée peut créer une séparation importante de la muqueuse, ce qui permet aux médecins une dissection plus facile. Grâce à la conception unique de la seringue en spirale, EndoClot SIS est administré avec précision dans la zone ciblée.

Hémostase fiable pendant et à la fin de la procédure

EndoClot ECA et EndoClot PHS permettent aux professionnels de la santé d'appliquer un hémostatique en poudre avancé pour l'hémostase des saignements gastro-intestinaux non variqueux (à l'exclusion des saignements de la classification Forrest 1a pour EndoClot PHS) grâce à une pression d'air contrôlée et constante à l'aide d'un compresseur d'air portable.

Les solutions EndoClot sont disponibles sur le marché dans la région EMOA dès aujourd'hui.

À propos d'Olympus

Chez Olympus, nous nous engageons à atteindre notre objectif qui est de rendre la vie des individus plus saine, plus sûre et plus satisfaisante. En tant qu'entreprise mondiale de technologie médicale, nous nous associons aux professionnels de la santé pour fournir des solutions et des services de premier ordre pour la détection précoce, le diagnostic et le traitement peu invasif, dans le but d'améliorer les résultats pour les patients en améliorant la qualité des soins pour des maladies spécifiques.

Depuis plus de 100 ans, Olympus poursuit l'objectif de contribuer à la société en fabriquant des produits conçus dans le but de fournir des résultats optimaux à ses clients dans le monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous su www.olympus-europa.com et suivez-nous sur LinkedIn : linkedin.com/company/olympusmedemea

1 DSE : Dissection sous-muqueuse endoscopique / RME : Résection muqueuse endoscopique

2 Données enregistrées par Olympus au 16 août 2022 3 Bustamante-Balén M, Plumé G., Role of hemostatic powders in the endoscopic management of gastrointestinal bleeding (Rôle des poudres hémostatiques dans la prise en charge endoscopique des hémorragies gastro-intestinales). World Journal of Gastrointestinal Pathophysiology. 22 août 2022 ;5(3):92. doi: 10.4291/wjgp.v5.i3.284.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2058335/Olympus_EndoClot_spray_and_injection.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1774929/Olympus_Logo.jpg

SOURCE Olympus Europa SE & Co. KG