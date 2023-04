SINGAPORE en HANOI, Vietnam en MANILLA, Filipijnen, 7 april 2023 /PRNewswire/ -- Het IPP-platform van Singapore athein , onlangs opgericht als een samenwerkingsverband tussen vier Zuidoost-Aziatische bedrijven, ontwikkelt momenteel meer dan 500 MWp aan utiliteitsschaal en commerciële en industriële zonne-energie in de Filipijnen. Het bedrijf streeft ernaar om in 2030 2 GWp aan operationele projecten te hebben gerealiseerd.

"De nieuwe regering van de Filipijnen geeft een aantal baanbrekende signalen af aan de industrie. President Marcos toont zich duidelijk voorstander voor hernieuwbare energie en nu het knelpunt in buitenlands eigendom is opgelost, zullen we een exponentiële groei van binnenlandse en buitenlandse investeringen in het land zien", aldus Milan Koev, medeoprichter en CEO van athein.

De Filipijnen (samen met Singapore) behoort tot de meest geliberaliseerde energiemarkten in de ASEAN, maar rekent ook de hoogste retail-elektriciteitstarieven in de regio. De plannen van het land om tegen 2030 20 GWp aan extra hernieuwbare energie te hebben gerealiseerd, in combinatie met overvloedige zonnestraalgebieden en een snellere groei van de stroomvraag, vertalen zich in een enorm potentieel.

Edmund Yen, medeoprichter en CCO van athein voegde toe: "We ontwikkelen momenteel meerdere projecten op utiliteitsschaal, waarvan de grootste 300 MWp is, maar tegelijkertijd zijn we bezig met het evalueren van meer dan 13.000 hectare land, geschikt voor centrales op basis van zonne-energie. De bestaande netinfrastructuur blijft een obstakel voor het aansluiten van grootschalige projecten, met name buiten het eiland Luzon, zodat we meerdere alternatieven overwegen, zoals microgrids en batterijopslagsystemen."

Global Energy Monitor schat dat tegen 2030 de Filipijnen, als een van 's werelds snelst groeiende economische regio's, 17.809 MW aan zonne-energie en 7.856 MW aan windenergie zullen hebben toegevoegd om uit te groeien tot de grootste producent van groene stroom en Vietnam als de belangrijkste energieproducent van hernieuwbare energiebron in Zuidoost-Azië te zijn voorbijgestreefd.

Over athein Holding:

athein is een samenwerkingsverband tussen ATAD Steel Structure Corporation, Hexagon Holdings, Inpos JSC. en Invenic Inc. Het platformbedrijf zet zich in om zijn multinationale productieklanten te helpen hun netto uitstoot tot nul te reduceren en is van plan om, verspreid over India, de Filipijnen en Vietnam, tegen 2026 1 GWp en tegen 2030 5 GWp aan hernieuwbare activa te exploiteren.

