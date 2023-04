Plataforma IPP renovável athein construirá 2 GWp de energia solar nas Filipinas

SINGAPURA e HANOI, Vietnã, e MANILA, Filipinas, 6 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A plataforma IPP athein de Singapura, criada recentemente como uma parceria entre quatro empresas do Sudeste Asiático, está desenvolvendo atualmente 500 MWp de energia solar em escala pública, comercial e industrial nas Filipinas. A empresa pretende atingir 2 GWp de projetos operacionais até 2030.

"A nova administração das Filipinas envia sinais de transformação ao setor. O presidente Marcos demonstra um compromisso claro com a energia renovável e, com a resolução dos gargalos da propriedade estrangeira, observaremos um crescimento exponencial dos investimentos nacionais e estrangeiros no país", comentou Milan Koev, cofundador e CEO da athein.

As Filipinas (juntamente com Singapura) está entre os mercados mais liberais de energia na região da ASEAN; no entanto, o país também está na liderança das tarifas mais altas de energia elétrica de varejo na região. Os planos do país de agregar 20 GWp de energia renovável até 2030, combinados com áreas de radiação abundante e um rápido crescimento da demanda por energia elétrica, traduzem-se em um enorme potencial.

Edmund Yen, cofundador e diretor comercial da athein, complementou: "No momento, estamos desenvolvendo vários projetos de escala pública, o maior sendo de 300 MWp, mas ao mesmo tempo estamos avaliando mais de 13 mil hectares de terras, adequadas para usinas de energia solar. A infraestrutura de rede existente continua sendo um obstáculo para a conexão de projetos de larga escala, principalmente fora da ilha de Luzon; assim, estamos considerando várias soluções alternativas, como microrredes e sistemas de armazenamento em baterias."

A Global Energy Monitor estima que, até 2030, as Filipinas, como uma das regiões de crescimento econômico mais rápido do mundo, terá agregado 17.809 MW de capacidade solar e 7.856 MW de energia eólica, tornando-se o principal produtor de energia verde e superando o Vietnã como o principal produtor de energia renovável no Sudeste Asiático.

Sobre a athein Holding:

A athein é uma parceria entre a ATAD Steel Structure Corporation, a Hexagon Holdings, a Inpos JSC. e a Invenic Inc. A empresa assumiu o compromisso de ajudar seus clientes multinacionais do setor de manufatura a atingir suas metas de neutralidade de carbono e pretende operar 1 GWp de ativos renováveis até 2026 e 5 GWp até 2030, distribuídos entre Índia, Filipinas e Vietnã.

FONTE athein

