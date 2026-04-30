Oncura Health continúa la expansión del condado de Orange con el corte de cinta de la clínica de Anaheim el 6 de mayo
News provided byOncura Health
Apr 30, 2026, 10:27 ET
ANAHEIM, California, 30 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Oncura Health, anteriormente conocida como Los Angeles Cancer Network, celebrará la gran inauguración de su clínica de Anaheim con una ceremonia de corte de cinta el miércoles 6 de mayo de 2026, ampliando aún más el acceso a la atención especializada basada en la comunidad en la región.
El cambio de marca a Oncura Health representa la evolución continua de la organización hacia una red moderna dirigida por médicos centrada en brindar atención compasiva y basada en la evidencia. Los servicios básicos incluyen hematología, oncología médica, oncología ginecológica, coordinación quirúrgica, terapia de infusión y acceso a ensayos clínicos.
La ubicación de Anaheim fortalece la presencia de Oncura Health en el Condado de Orange, aumentando el acceso a una atención integrada y multidisciplinaria diseñada para apoyar a los pacientes y sus familias a lo largo de su proceso de tratamiento.
"Anaheim es un paso importante en nuestro crecimiento continuo en el sur de California", dijo Troy Simon, director ejecutivo de Oncura Health. "Nuestro enfoque es simple. Brindar atención especializada de alta calidad en un entorno accesible, coordinado y centrado en la experiencia del paciente ".
El corte de cinta incluirá comentarios de los líderes de Oncura Health, médicos y socios de la comunidad, seguido de un corte de cinta ceremonial y recorridos por las instalaciones.
Detalles del evento
Qué: Gran inauguración de Oncura Health Anaheim y corte de cinta
Cuándo: miércoles 6 de mayo de 2026 a las 4:30 p. m. PST
Dónde: 300 S Harbor Blvd, Suite 600, Anaheim, CA 92805
Quién: Liderazgo y médicos de Oncura Health, líderes comunitarios, socios, miembros de la cámara e invitados
Acerca de Oncura Health
Oncura Health (anteriormente conocida como Los Angeles Cancer Network) es una red de atención especializada dirigida por médicos dedicada a brindar servicios integrales y centrados en el paciente en hematología, oncología, oncología ginecológica y cirugía. A través de un enfoque colaborativo y multidisciplinario, Oncura Health brinda atención médica especializada, terapia de infusión y acceso a ensayos clínicos innovadores en su creciente red de clínicas comunitarias.
Contactos
Grupo de arte y copia
Lorena Padilla
760.317.7911
[email protected]
Los Angeles Cancer Network (pronto será Oncura Health)
Jasmine Zamora
213.377.6825
www.lacancernetwork.com
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FUENTE Oncura Health
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