Oncura Health se expande en el condado de Orange con el corte de cinta de Los Alamitos Clinic el 4 de mayo

LOS ALAMITOS, California, 28 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Oncura Health, anteriormente conocida como Los Angeles Cancer Network, organizará una gran ceremonia de inauguración y corte de cinta en su nueva clínica de Los Alamitos el lunes 4 de mayo de 2026. El evento marca otro hito en el crecimiento continuo de la organización en todo el sur de California.

La transición a Oncura Health refleja la evolución de la organización hacia una red de atención especializada moderna, dirigida por médicos, basada en una atención compasiva y basada en la evidencia. Los servicios incluyen hematología, oncología médica, oncología ginecológica, coordinación quirúrgica, terapia de infusión y acceso a tratamientos avanzados, incluidos ensayos clínicos.

La clínica Los Alamitos amplía el acceso a la atención especializada de alta calidad en el Condado de Orange, acercando los servicios integrales al lugar donde los pacientes viven y reciben atención. Diseñada para apoyar un enfoque multidisciplinario, la clínica conecta a médicos, equipos de atención y recursos para mejorar los resultados y la experiencia del paciente.

"Esta apertura refleja nuestra inversión continua en el Condado de Orange y nuestro compromiso de atender a los pacientes donde estén", dijo Troy Simon, director ejecutivo de Oncura Health. "Continuamos ampliando nuestra red para brindar atención especializada coordinada y de alta calidad más cerca de casa, al tiempo que continuamos ampliando el acceso a opciones de tratamiento avanzadas".

La ceremonia de corte de cinta incluirá comentarios de los líderes de Oncura Health, médicos y socios de la comunidad, seguido de un corte de cinta ceremonial y recorridos por las instalaciones.

Detalles del evento

Qué: Oncura Health Los Alamitos Grand Opening & Ribbon Cutting

Cuándo: Lunes, 4 de mayo de 2026 a las 2 PM PST

Dónde: 4281 Katella Avenue, Suite 230, Los Alamitos, CA 90720

Quién: Liderazgo y médicos de Oncura Health, líderes comunitarios, socios, miembros de la cámara e invitados

Acerca de Oncura Health

Oncura Health (anteriormente conocida como Los Angeles Cancer Network) es una red de atención especializada dirigida por médicos dedicada a brindar servicios integrales y centrados en el paciente en hematología, oncología, oncología ginecológica y cirugía. A través de un enfoque colaborativo y multidisciplinario, Oncura Health brinda atención médica especializada, terapia de infusión y acceso a ensayos clínicos innovadores en su creciente red de clínicas comunitarias.

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Los Angeles Cancer Network (pronto será Oncura Health)

Jasmine Zamora

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FUENTE Oncura Health