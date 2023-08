Ondo lance l'USD Yield (USDY) pour les investisseurs individuels et institutionnels du monde entier (hors États-Unis)

GREENWICH, Connecticut , 4 août 2023 /PRNewswire/ -- Ondo Finance, un leader de la finance sur chaîne de qualité institutionnelle, est ravi d'annoncer le lancement de l'USD Yield (USDY), le premier billet tokenisé au monde garanti par des bons du Trésor américain et des dépôts bancaires. L'USDY offre une accessibilité et une utilité similaires à celles des stablecoins tout en payant aux détenteurs de jetons un rendement - 5 % APY au lancement - et en offrant des protections considérablement améliorées aux investisseurs.

Les débuts de l'USDY font suite à l'entrée d'Ondo Finance dans l'espace de tokenisation plus tôt cette année avec l'OUSG (Ondo Short-Term US Government Bond Fund), le tout premier produit on-chain des bons du Trésor américain. Avec plus de 160 millions de dollars d'actifs, l'OUSG a suscité un intérêt considérable, mais il est exclusivement accessible aux investisseurs institutionnels.

« Les crypto-monnaies sont au service de l'inclusion financière, et nous sommes ravis d'offrir un produit porteur de rendement avec une structuration financière mature et des protections pour les investisseurs à la fois individuels et institutionnels. L'USDY élargira l'univers des investisseurs qui cherchent à épargner et à dépenser d'une manière plus globale et numérique en partageant le rendement et en offrant une transparence et une sécurité accrues par rapport aux stablecoins conventionnels », a déclaré Nathan Allman, PDG d'Ondo Finance.

L'USDY est une dette garantie de premier rang émise par Ondo USDY LLC, une structure d'accueil domiciliée aux États-Unis, gérée par un conseil d'administration comprenant un administrateur indépendant, et conçue pour maximiser l'impossibilité de faire faillite. L'USDY est sur-garantie par une position en actions de première perte d'environ 3 % qui absorbe les fluctuations à court terme des prix des bons du Trésor américain.

Ankura Trust servira d'agent de vérification et d'agent de garantie pour l'USDY conformément aux documents directeurs sous-jacents. Ankura Trust publiera des rapports quotidiens à partir de 60 jours après le lancement qui fourniront une transparence sur les actifs de l'émetteur au profit des prêteurs. En tant qu'agent de garantie, Ankura sera prêt à saisir les actifs qui garantissent les jetons et à rembourser les détenteurs si Ondo devait cesser ses activités ou violer certaines clauses de la dette, sous réserve de l'approbation des détenteurs d'USDY. Cette structure garantit un degré de transparence et de protection des investisseurs que les stablecoins traditionnels n'ont pas.

L'USDY accepte actuellement les dépôts. Les investisseurs non américains peuvent en savoir plus à l'adresse ondo.finance/usdy.

Avis d'exonération de responsabilité

Les jetons USDY ne sont pas offerts ou vendus, et ne seront pas offerts ou vendus, aux États-Unis ou à des personnes américaines. En outre, les jetons USDY n'ont pas été enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « Loi »), ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et ne peuvent être offerts, vendus ou transférés de toute autre manière aux États-Unis ou à des personnes américaines, à moins que les titres ne soient enregistrés en vertu de la Loi, ou qu'une exemption aux exigences d'enregistrement de la Loi ne soit disponible. D'autres restrictions de transfert s'appliquent également.

À propos d'Ondo Finance

Ondo Finance se consacre à l'amélioration de la sécurité, de l'efficacité et de l'accessibilité des services financiers par le biais d'offres on-chain de qualité institutionnelle. Ondo Finance dispose d'une branche technologique axée sur le développement de logiciels financiers on-chain et d'une branche de gestion d'actifs qui crée et gère des produits tokenisés.

