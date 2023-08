Ondo lança USD Yield (USDY) para investidores globais individuais (cidadãos não-americanos) e institucionais

GREENWICH, Conn., 3 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Ondo Finance, líder em finanças on-chain de nível institucional, tem o prazer de anunciar o lançamento da USD Yield (USDY), a primeira nota tokenizada do mundo garantida por títulos do Tesouro dos EUA e depósitos bancários. A USDY oferece acessibilidade e conveniência semelhantes às de stablecoins, ao mesmo tempo em que paga aos titulares de tokens um rendimento — 5% de APY no lançamento — e oferece proteções significativamente aprimoradas aos investidores.

O lançamento da USDY segue a entrada da Ondo Finance no espaço de tokenização, no início deste ano, com o OUSG (Ondo Short-Term Government Bond Fund), o primeiro produto on-chain do Tesouro dos EUA. Com mais de US$ 160 milhões em ativos, a OUSG atraiu interesse substancial, mas é acessível exclusivamente a investidores institucionais.

"As criptomoedas representam inclusão financeira, e nós estamos entusiasmados em oferecer um produto com rendimento que conta com estruturação financeira desenvolvida e proteções para investidores individuais e institucionais. A USDY expandirá o universo de investidores que buscam economizar e gastar de forma mais global e digitalmente nativa, compartilhando o rendimento e oferecendo mais transparência e segurança que as stablecoins convencionais", disse Nathan Allman, CEO da Ondo Finance.

A USDY é uma dívida sênior garantida emitida pela Ondo USDY LLC, um veículo de uso especializado por cidadãos americanos, com administração de um conselho, incluindo um diretor independente, e cujo objetivo é maximizar o afastamento da falência. A USDY conta com a sobregarantia de aproximadamente 3% de uma posição patrimonial de primeira perda que absorve flutuações de curto prazo nos preços do Tesouro dos EUA.

A Ankura Trust atuará como agente de verificação e agente de garantias da USDY, de acordo com os documentos reguladores subjacentes. A Ankura Trust publicará relatórios diários a partir de 60 dias após o lançamento, que proporcionarão transparência sobre os ativos do emissor em benefício dos credores. Como agente de garantias, a Ankura estará preparada para aproveitar os ativos que garantem os tokens e reembolsar os titulares, se a Ondo interromper as operações ou violar determinados contratos da dívida, sujeito à aprovação dos titulares da USDY. Essa estrutura garante aos investidores o grau de transparência e proteção que falta nas stablecoins tradicionais.

A USDY está aceitando depósitos no momento. Investidores não-americanos podem saber mais em ondo.finance/usdy.

Termo de isenção de responsabilidade

Os tokens USDY não estão sendo oferecidos ou vendidos, e não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou para cidadãos americanos. Além disso, os tokens USDY não foram registrados sob a lei Securities Act of 1933, tal como emendado (a "Lei"), ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição, e não podem ser oferecidos, vendidos ou transferidos de qualquer outra forma dentro dos Estados Unidos ou para cidadãos americanos, a menos que os títulos estejam registrados sob a Lei, ou se uma isenção para os requisitos de registro da Lei estiver disponível. Também se aplicam limitações adicionais para transferência.

Sobre a Ondo Finance

A Ondo Finance se dedica a melhorar a segurança, eficiência e acessibilidade dos serviços financeiros por meio de ofertas on-chain de nível institucional. A Ondo Finance tem um braço de tecnologia focado no desenvolvimento de software financeiro on-chain e um braço de gestão de ativos que cria e gerencia produtos tokenizados.

