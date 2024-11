One Road, une nouvelle chanson de BRI Band

NANCHANG, Chine, 1 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport de Jiangxi International Communication Center (JXICC) :

One Road, a new song by the BRI Band

"Je viens d'Afrique, tu viens d'Asie, il vient d'Europe, elle vient d'Amérique, la Ceinture et la Route nous rassemble...", ces paroles sont extraites d'une chanson populaire écrite par le corps enseignant et les étudiants internationaux de Nanchang Hangkong University, intitulée One Road. Cette chanson mélodique et entraînante, dont les paroles sont à la fois en anglais, en chinois et en arabe, est également l'une des chansons à succès du thème de l'université "Chanter la Chine au monde".

Le groupe Belt N' Road a été fondé en 2013. Les premiers membres du groupe étaient Naim, du Bangladesh, Singh, de l'Inde, et S'thabiso Mateke, de la Zambie. En 2015, le groupe a été rejoint par Daniel, le chanteur et pianiste électrique de Tanzanie, Niyasha, le batteur du Zimbabwe, et Abel, le bassiste de Zambie. Les membres du groupe, de nationalités différentes, s'entraident et apprennent les uns des autres dans un esprit d'ouverture, d'inclusion et de progrès mutuel, ce qui est à l'origine du nom du groupe : "Belt N' Road". Le groupe s'est produit dans différents endroits, chantant la bonne vie et ce merveilleux pays, transmettant l'image de la "Belle Chine" au monde entier à travers ses chansons.

"Dans le clip, on peut voir le groupe Belt N' Road, formé par plusieurs de nos étudiants internationaux, chanter ce qu'ils ont vécu en Chine, leurs souhaits sincères pour l'avenir de la Chine et leur émerveillement devant le développement rapide de ce pays au cours de la dernière décennie." Liu Zhiping, membre du comité permanent du comité du parti de l'université et directeur du département des communications, a déclaré à JXICC.

Une nouvelle chanson "One Road", saveur arabe, vous aimez ? La Ceinture et la Route réunit des étudiants internationaux d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Ils chantent leurs histoires et leur amour dans la chanson aux saveurs arabes, profitons-en dès maintenant :

https://www.youtube.com/watch?v=s6EwuFu1B2I

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2539208/1.mp4