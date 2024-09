One Rock Capital Partners a l'intention d'acquérir Europe Snacks

NEW YORK, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- One Rock Capital Partners, LLC (« One Rock ») a annoncé aujourd'hui qu'une des sociétés affiliées avait conclu un accord exclusif relatif à l'acquisition prévue d'Europe Snacks (la « Société »), un fabricant leader de marques privées de snacks salés pour le marché européen.

Europe Snacks fournit des chips empilées, des snacks, des produits croustillants et des crackers aux principaux détaillants alimentaires d'Europe, et est un partenaire de cofabrication de confiance pour plusieurs marques internationales dans la région.

« Au cours des trois dernières décennies, Europe Snacks est devenu un leader sur le marché des marques de distributeur dans ses principales catégories de produits et zones géographiques », a déclaré Kurt Beyer, associé de One Rock. « Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe, de nous appuyer sur leur solide héritage pour continuer à stimuler la croissance. »

« Europe Snacks s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'investissement, qui consiste à acquérir des entreprises de premier plan présentant un potentiel de croissance et d'amélioration », a confié pour sa part Lukas Zeitlberger, directeur chez One Rock. « Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec la direction afin d'améliorer les opérations de la société et tirer parti des nouvelles opportunités de marché. »

Étienne Lecomte, PDG d'Europe Snacks, a déclaré : « Nous nous réjouissons d'unir nos forces à celles de One Rock à l'heure où nous entamons notre prochaine phase de croissance. Les partenaires opérationnels de One Rock apportent des décennies d'expertise dans nos marchés principaux, et nous allons tirer parti de leurs connaissances et de leur expérience pour apporter encore plus d'innovation et de valeur à nos clients. »

Spayne Lindsay & Co. et Natixis Partners ont agi en tant que conseillers en fusions et acquisitions pour One Rock. Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseiller juridique. Le financement par emprunt a été assuré par Barclays, Natixis, Rabobank, RBI, Santander et Goldman Sachs.

À PROPOS DE ONE ROCK CAPITAL PARTNERS, LLC

One Rock réalise des investissements de contrôle dans des entreprises présentant un potentiel de croissance et d'amélioration opérationnelle, en utilisant une approche rigoureuse qui consiste à faire appel à des partenaires opérationnels très expérimentés pour identifier, acquérir et améliorer des entreprises dans des secteurs d'activité choisis. La participation de ces partenaires opérationnels permet à One Rock de procéder à des vérifications préalables et de réaliser des acquisitions et des investissements dans tous types de situations, quelle qu'en soit la complexité. One Rock travaille en collaboration avec la direction de l'entreprise et ses partenaires opérationnels pour élaborer un plan d'affaires complet axé sur la croissance de l'entreprise et sa rentabilité afin d'accroître la valorisation à long terme. Pour plus d'informations, consultez le site www.onerock.com.

À PROPOS D'EUROPE SNACKS

Europe Snacks est l'un des principaux fabricants européens de snacks salés pour les marques de distributeurs ainsi qu'un co-fabricant de snacks pour les grandes marques internationales. L'entreprise exploite sept sites de production au Royaume-Uni, en France et en Espagne, et propose une large gamme de snacks innovants aux grands distributeurs, aux discounters et aux marques leaders du secteur. La mission d'Europe Snacks est de fournir des snacks savoureux et de haute qualité tout en mettant l'accent sur la durabilité et l'approvisionnement responsable. Pour plus d'informations, consultez le site www.europesnacks.com.

