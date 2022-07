ONE ROCK CAPITAL PARTNERS FINALISE L'ACQUISITION DE PREFERE RESINS

NEW YORK, 25 juillet 2022 /PRNewswire/ -- One Rock Capital Partners, LLC (« One Rock »), a annoncé aujourd'hui que l'une de ses sociétés affiliées a mené à bien l'acquisition préalablement annoncée du groupe Prefere Resins (« Prefere » ou la « Société ») auprès de Silverfleet Capital.

Prefere est un leader paneuropéen des résines adhésives et des formulations utilisées dans les produits de bois d'ingénierie et d'isolation, les utilisations industrielles et d'autres matériaux spécialisés. Prefere est également un précurseur dans la conversion aux technologies de résine durable biosourcée. La société, dont le siège social est situé à Erkner, en Allemagne, emploie plus de 600 personnes dans le monde entier sur plusieurs sites de fabrication, de vente et de recherche et développement.

« Le dévouement de Prefere en matière d'innovation produit et son engagement envers ses clients renforcent sa position de leader du marché dans l'industrie des résines adhésives, a déclaré Michael T. Koike, associé chez One Rock. Nous sommes ravis de continuer à travailler en partenariat avec la direction pour faire progresser et promouvoir les initiatives de durabilité de la société afin de développer au maximum son potentiel. »

Elmar Boeke, directeur général de Prefere, a ajouté : « Nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat avec One Rock. En tirant parti de l'expérience industrielle et opérationnelle de One Rock pour étendre le portefeuille de produits de haute qualité de Prefere, nous pourrons continuer à apporter à nos clients une valeur différenciée. »

Latham & Watkins, LLP a agi en tant que conseiller juridique dans le cadre de la transaction.

À PROPOS DE ONE ROCK CAPITAL PARTNERS, LLC

One Rock réalise des investissements de contrôle dans des entreprises présentant un potentiel de croissance et d'amélioration opérationnelle grâce à une approche rigoureuse qui fait appel à des partenaires opérationnels très expérimentés pour identifier, acquérir et améliorer des entreprises dans des secteurs sélectionnés. L'implication de ces partenaires opérationnels confère à One Rock la capacité d'effectuer des contrôles préalables et de réaliser des acquisitions et des investissements dans tous les types de situations, quelle que soit leur complexité. One Rock travaille en collaboration avec la direction de l'entreprise et ses partenaires opérationnels pour élaborer un plan d'affaires complet axé sur la croissance de l'entreprise et sa rentabilité afin d'accroître sa valeur à long terme. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.onerockcapital.com .

CONTACT POUR LES MÉDIAS

Hallie Erlich

Prosek Partners

[email protected]

SOURCE One Rock Capital Partners, LLC