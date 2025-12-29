ONE Store devient la deuxième place de marché d'applications en Corée

Part des transactions de jeux atteignant 12,6 % sur cinq ans (S2 2020–S1 2025)

ONE Store enregistre une part de 49,2 % parmi les 50 jeux les plus rentables au S1 2025

SÉOUL, Corée du Sud, 29 décembre 2025 /PRNewswire/ – ONE Store, une place de marché d'applications coréenne, a annoncé avoir consolidé sa position de deuxième place de marché d'applications en Corée.

ONE Store Becomes Korea’s No. 2 App Marketplace

Selon le rapport « Mobile Index » d'IGAWorks portant sur les volumes de transactions des trois principales places de marché d'applications, ONE Store a enregistré une part de 12,6 % de la valeur des transactions de jeux entre le second semestre 2020 et le premier semestre 2025. Ce résultat cumulé sur cinq ans renforce davantage la position de ONE Store en tant que numéro deux du marché coréen des applications.

Fondé en 2016, ONE Store est reconnu comme la principale place de marché d'applications tierce au niveau mondial. Ces résultats reflètent la capacité de ONE Store à gagner la confiance et le soutien des développeurs comme des utilisateurs grâce à des frais réduits, un soutien marketing et des incitations pour les utilisateurs, malgré la concurrence des grandes plateformes mondiales.

ONE Store continue de renforcer son approche gagnant-gagnant avec les développeurs tout en élargissant les avantages offerts aux utilisateurs. À ce jour, les développeurs ont économisé environ 380 milliards de KRW (environ 257 millions de dollars américains) en frais cumulés, tandis que les utilisateurs ont bénéficié d'environ 690 milliards de KRW (environ 467 millions de dollars américains) de réductions cumulées.

Au premier semestre 2025, parmi les 50 jeux générant le plus de revenus disponibles à la fois sur ONE Store et sur d'autres grandes places de marché d'applications en Corée, ONE Store a enregistré une part de 49,2 % de la valeur des transactions. Cela suggère que les consommateurs privilégient les plateformes offrant une meilleure valeur. De plus, l'ARPPU (Average Revenue Per Paying User) de ONE Store était environ cinq fois supérieur à celui des autres grandes places de marché, témoignant d'une forte fidélité des utilisateurs et d'un pouvoir de dépense élevé.

Les performances par genre se distinguent également. Au premier semestre 2025, parmi les 50 jeux les plus rentables, ONE Store a enregistré des parts de transactions de 50,9 % pour les RPG, 64,8 % pour les jeux de simulation et 49,2 % pour les jeux de stratégie. La part moyenne de ces trois genres les plus populaires en Corée a atteint 52,9 %.

Ces résultats confirment la position de ONE Store en tant que place de marché d'applications privilégiée par les joueurs coréens.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851979/image.jpg