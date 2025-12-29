ONE Store se convierte en el segundo mayor mercado de aplicaciones de Corea

La cuota de transacciones de juegos alcanza el 12,6 % en cinco años (2S 2020–1S 2025)

ONE Store registra una cuota del 49,2 % entre los 50 juegos con mayor facturación en el 1S de 2025

SEÚL, Corea del Sur, 29 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ – ONE Store, un mercado de aplicaciones coreano, anunció que ha consolidado su posición como el segundo mayor mercado de aplicaciones en Corea.

ONE Store Becomes Korea’s No. 2 App Marketplace

Según el informe Mobile Index de IGAWorks sobre el volumen de transacciones de los tres principales mercados de aplicaciones, ONE Store registró una cuota del 12,6 % del valor de las transacciones de juegos desde el segundo semestre de 2020 hasta el primer semestre de 2025. Este rendimiento acumulado de cinco años refuerza aún más la posición de ONE Store como el segundo mercado de aplicaciones en Corea.

Fundado en 2016, ONE Store es considerado el principal mercado de aplicaciones de terceros en el mercado global de aplicaciones. Estos resultados reflejan la capacidad de ONE Store para ganarse la confianza y el apoyo tanto de desarrolladores como de usuarios mediante comisiones más bajas, apoyo en marketing e incentivos para los usuarios, incluso en un entorno de fuerte competencia con grandes plataformas globales.

ONE Store continúa fortaleciendo su enfoque de beneficio mutuo con los desarrolladores y ampliando los beneficios para los usuarios. Hasta la fecha, los desarrolladores han ahorrado aproximadamente 380 mil millones de KRW (unos 257 millones de dólares estadounidenses) en comisiones acumuladas, mientras que los usuarios han recibido descuentos acumulados por aproximadamente 690 mil millones de KRW (unos 467 millones de dólares estadounidenses).

En el primer semestre de 2025, entre los 50 juegos con mayor facturación disponibles tanto en ONE Store como en otros mercados de aplicaciones importantes en Corea, ONE Store registró una cuota del 49,2 % del valor de las transacciones. Esto sugiere que los consumidores están optando por plataformas que ofrecen un mayor valor. De hecho, el ARPPU (Average Revenue Per Paying User) de ONE Store fue aproximadamente cinco veces superior al de otros grandes mercados de aplicaciones, lo que indica una fuerte lealtad de los usuarios y un alto poder de gasto.

El desempeño por género también destaca. En el primer semestre de 2025, entre los 50 juegos con mayor facturación, ONE Store registró cuotas de valor de transacciones del 50,9 % en RPG, 64,8 % en simulación y 49,2 % en estrategia. La cuota media de estos tres géneros más populares en Corea alcanzó el 52,9 %.

En conjunto, estos resultados subrayan la posición de ONE Store como el mercado de aplicaciones preferido entre los jugadores coreanos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851979/image.jpg