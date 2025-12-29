ONE Store wird Koreas zweitgrößter App-Marktplatz

Anteil am Spiele-Transaktionsvolumen von 12,6 % über fünf Jahre (2H 2020–1H 2025)

ONE Store erreicht im 1. Halbjahr 2025 einen Anteil von 49,2 % unter den 50 umsatzstärksten Spielen

SEOUL, Südkorea, 29. Dezember 2025 /PRNewswire/ – ONE Store, ein koreanischer App-Marktplatz, gab bekannt, dass das Unternehmen seine Position als zweitgrößter App-Marktplatz in Korea weiter gefestigt hat.

Laut dem „Mobile Index"-Bericht von IGAWorks zum Transaktionsvolumen der drei wichtigsten App-Marktplätze erreichte ONE Store von der zweiten Jahreshälfte 2020 bis zur ersten Jahreshälfte 2025 einen Anteil von 12,6 % am Spiele-Transaktionswert. Dieses kumulierte Fünfjahresergebnis unterstreicht erneut die Position von ONE Store als Nummer zwei auf dem koreanischen App-Marktplatz.

ONE Store wurde 2016 gegründet und gilt als führender Drittanbieter-App-Marktplatz im globalen App-Markt. Die aktuellen Ergebnisse spiegeln das Vertrauen und die Unterstützung von Entwicklern und Nutzern wider, die ONE Store durch niedrigere Gebühren, Marketingunterstützung und Nutzeranreize auch im Wettbewerb mit großen globalen Plattformen gewonnen hat.

ONE Store baut seine Win-Win-Strategie mit Entwicklern weiter aus und erweitert gleichzeitig die Vorteile für Nutzer. Bis heute konnten Entwickler kumuliert rund 380 Milliarden KRW (ca. 257 Mio. US-Dollar) an Gebühren einsparen, während Nutzer kumulierte Rabatte in Höhe von rund 690 Milliarden KRW (ca. 467 Mio. US-Dollar) erhielten.

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte ONE Store unter den 50 umsatzstärksten Spielen, die sowohl bei ONE Store als auch auf anderen großen App-Marktplätzen in Korea verfügbar waren, einen Transaktionsanteil von 49,2 %. Dies deutet darauf hin, dass Verbraucher zunehmend Plattformen mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis bevorzugen. Tatsächlich lag der ARPPU (Average Revenue Per Paying User) von ONE Store etwa fünfmal höher als der anderer großer App-Marktplätze, was auf eine hohe Nutzerloyalität und starke Kaufkraft hinweist.

Auch die Performance nach Genres ist bemerkenswert. Im ersten Halbjahr 2025 erreichte ONE Store unter den 50 umsatzstärksten Spielen Transaktionsanteile von 50,9 % im Bereich RPG, 64,8 % bei Simulationen und 49,2 % im Genre Strategie. Der durchschnittliche Anteil dieser drei beliebtesten Genres in Korea lag bei 52,9 %.

Diese Ergebnisse unterstreichen letztlich die Position von ONE Store als bevorzugter App-Marktplatz unter koreanischen Gamern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851979/image.jpg