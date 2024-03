One Za'abeel consigue el título Guinness World Records™ por el 'Edificio en voladizo más largo' del mundo

DUBAI, EAU, 26 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- One Za'abeel, el icónico hito desarrollado por ICD (Investment Corporation of Dubai), anuncia con orgullo que ha logrado el título GUINNESS WORLD RECORDS™ por el 'Edificio en voladizo más largo' del mundo con su vestíbulo panorámico, The Link. El logro se consolidó el 1 de marzo de 2024, lo que convierte a One Za'abeel en el último desarrollo que añade una primicia única e imaginativa a la larga lista de edificios sin precedentes de Dubái.

The Link tiene una longitud impresionante de 230 metros, diseccionando los rascacielos de One Za'abeel a 100 metros del suelo, mientras que su voladizo sin precedentes se extiende 67,277 metros más allá de la torre principal del desarrollo. Una hazaña de ingeniería, construcción y montaje de The Link se completó en dos fases durante un total de 16 días sin interrupción de los 4 carriles de tráfico activo debajo de la operación. La primera fase del levantamiento The Link marcó uno de los levantamientos más pesados de la región, donde la estructura de acero que pesaba más de 8.500 toneladas se colocó en su lugar en 12 días. Se utilizaron más de 110 gatos especiales y gatos de cable de alta resistencia, lo que requirió un esfuerzo concertado por parte de un equipo de expertos globales en los campos de la construcción, la ingeniería y la contratación. En la segunda fase se instaló la estructura en voladizo de más de 900 toneladas en cuatro días.

Flotando sobre la ciudad, los monumentales 230 metros de The Link albergan 8 restaurantes inspirados en Michelin, la piscina infinita suspendida más larga de los EAU y un elegante bar. Ofreciendo vistas de 360º del Emirato de Dubái, The Link se está consolidando rápidamente como un destino de visita obligada en Dubái, donde los visitantes pueden disfrutar de lujosas experiencias gastronómicas y magníficas vistas.

Issam Galadari, director de One Za'abeel Holdings, dijo sobre el logro: "Durante los últimos meses, hemos visto con orgullo cómo One Za'abeel se llena de vida y actividad. Nuestros esfuerzos por ofrecer One Za'abeel con innovación, excelencia y ambición se han hecho realidad. Lograr el título Guinness World Records™ por el 'Edificio en voladizo más largo' sirve como una insignia de reconocimiento de que hemos cumplido con éxito las promesas que establecimos para el desarrollo desde el principio.

Estamos contentos de ver a The Link honrado como una maravilla arquitectónica y de ingeniería y esperamos dar la bienvenida a los visitantes para que experimenten por sí mismos este lujoso puente elevado que bate récords".

Shaddy Gaad, director senior de marketing de Guinness World Records™, añadió: "Dubái se ha transformado en un centro que bate récords y, por lo tanto, sirve como modelo para superar las limitaciones y lograr lo aparentemente imposible. The Link de One Za'abeel muestra esta implacable determinación y visión innovadora que define al Emirato. Mientras celebramos hoy este notable logro, esperamos un futuro lleno de oportunidades ilimitadas que Dubái tiene para ofrecer".

