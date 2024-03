One Za'abeel erhält den Guinness World Records™-Titel für das "längste freitragende Gebäude" der Welt

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- One Za'abeel, das von der ICD (Investment Corporation of Dubai) entwickelte ikonische Wahrzeichen, gibt stolz bekannt, dass es mit seiner Panoramahalle The Link den GUINNESS WORLD RECORDS™ Titel für das "längste freitragende Gebäude" der Welt erhalten hat. Diese Leistung wurde am 1st März 2024 zementiert. Damit ist One Za'abeel das jüngste Projekt, das Dubais langer Liste rekordverdächtiger Gebäude eine einzigartige und fantasievolle Premiere hinzufügt.

Der Link erstreckt sich über eine beeindruckende Länge von 230 Metern und durchschneidet die Wolkenkratzer von One Za'abeel in einer Höhe von 100 Metern, während sein rekordverdächtiger Ausleger 67,277 Meter über den Hauptturm des Projekts hinausragt. Das Kunststück der Planung, des Baus und der Montage von The Link wurde in zwei Phasen innerhalb von 16 Tagen vollendet, ohne dass die vier Fahrspuren für den Verkehr unter der Baustelle unterbrochen wurden. Die erste Phase des The Link-Lifts war eine der schwersten Hebungen in der Region, bei der die Stahlkonstruktion mit einem Gewicht von über 8 500 Tonnen innerhalb von 12 Tagen an ihren Platz gehoben wurde. Es wurden mehr als 110 Spezial- und Hochleistungslitzenheber eingesetzt, was eine konzertierte Aktion eines Teams globaler Experten aus den Bereichen Bauwesen, Ingenieurwesen und Vertragswesen erforderte. In der zweiten Phase wurde das über 900 Tonnen schwere, freitragende Bauwerk in vier Tagen an seinen Platz gehoben.

The Link schwebt über der Stadt und beherbergt auf seinen monumentalen 230 Metern acht von Michelin inspirierte Restaurants, den längsten schwebenden Infinity-Pool der VAE und eine schicke Bar. The Link bietet einen 360°-Blick auf das Emirat Dubai und hat sich schnell als ein Muss in Dubai etabliert, wo Besucher luxuriöse kulinarische Erlebnisse und herrliche Ausblicke genießen können.

Issam Galadari, Direktor von One Za'abeel Holdings, sagt zu diesem Erfolg: "In den letzten Monaten haben wir mit Stolz beobachtet, wie sich One Za'abeel mit Leben und Aktivität füllt. Unser Bestreben, One Za'abeel mit Innovation, Exzellenz und Ehrgeiz zu verwirklichen, hat Früchte getragen. Die Verleihung des Guinness World Records™-Titels für das "längste freitragende Gebäude" ist ein Zeichen der Anerkennung dafür, dass wir die Versprechen, die wir von Anfang an für das Projekt gegeben haben, erfolgreich erfüllt haben.

Wir freuen uns, dass The Link als technisches und architektonisches Wunderwerk gewürdigt wird, und freuen uns darauf, Besucher zu empfangen, die diese luxuriöse, rekordverdächtige Skybridge selbst erleben können.

Shaddy Gaad, Senior Marketing Manager bei Guinness World Records™, fügte hinzu: "Dubai hat sich zu einer Drehscheibe für Rekorde entwickelt und dient damit als Vorbild für die Überwindung von Grenzen und das Erreichen des scheinbar Unmöglichen. Das Link at One Za'abeel ist ein Beispiel für die unermüdliche Entschlossenheit und innovative Vision, die das Emirat auszeichnet. Während wir heute diese bemerkenswerte Leistung feiern, freuen wir uns auf die Zukunft voller grenzenloser Möglichkeiten, die Dubai zu bieten hat."

