One Za'abeel obtient le titre de Guinness World Records pour le plus long bâtiment en porte-à-faux du monde

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS, le 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- One Za'abeel, le monument emblématique développé par ICD (Investment Corporation of Dubai), est fier d'annoncer qu'il a obtenu le titre de GUINNESS WORLD RECORDS™ pour le plus long bâtiment en porte-à-faux du monde avec son hall aérien panoramique. Le lien. La réalisation a été cimentée le 1er mars 2024, faisant de One Za'abeel le dernier développement à ajouter une première unique et imaginative à la longue liste de bâtiments records de Dubaï.

One Za'abeel achieves the Guinness World Records™ title for the 'Longest Cantilevered Building' in the world One Za'abeel achieves the Guinness World Records™ title for the 'Longest Cantilevered Building' in the world

La Liaison s'étend sur une longueur impressionnante de 230 mètres, disséquant les gratte-ciel de One Za'abeel à 100 mètres au-dessus du sol, tandis que son porte-à-faux record s'étend sur 67,277 mètres au-delà de la tour principale du développement. Un exploit d'ingénierie, de construction et d'assemblage de The Link a été réalisé en deux phases sur un total de 16 jours sans perturbation des 4 voies de circulation en direct en dessous de l'opération. La première phase de The Link Lift a marqué l'un des soulèvements les plus lourds de la région, où la structure en acier pesant plus de 8500 tonnes a été mise en place en 12 jours. Plus de 110 vérins spéciaux et vérins à torons robustes ont été utilisés, ce qui a nécessité un effort concerté de la part d'une équipe d'experts mondiaux dans les domaines de la construction, de l'ingénierie et de la sous-traitance. La phase deux a vu la structure en porte-à-faux de plus de 900 tonnes se mettre en place en quatre jours.

Flottant au-dessus de la ville, le monumental 230 mètres du Link abrite 8 restaurants d'inspiration Michelin, la plus longue piscine à débordement suspendue des Émirats arabes unis et un bar de destination chic. Offrant une vue à 360º sur l'émirat de Dubaï, The Link se consolide rapidement en tant que destination incontournable de Dubaï où les visiteurs peuvent s'adonner à des expériences gastronomiques luxueuses et à des vues magnifiques.

Issam Galadari, directeur de One Za'abeel Holdings, dit de cette réalisation : "Au cours des derniers mois, nous avons fièrement regardé One Za'abeel se remplir de vie et d'activité. Nos efforts pour offrir One Za'abeel avec innovation, excellence et ambition ont porté leurs fruits. L'obtention du titre Guinness World Records pour le plus long bâtiment en porte-à-faux est un gage de reconnaissance que nous avons tenu avec succès les promesses que nous avons faites pour le développement dès le début.

Nous sommes heureux de voir The Link honoré comme une merveille d'ingénierie et d'architecture et nous avons hâte d'accueillir les visiteurs pour qu'ils puissent découvrir ce luxueux et record pont aérien. »

Shaddy Gaad, directeur principal du marketing chez Guinness World Records™, a ajouté : « Dubaï s'est transformée en une plaque tournante record, servant ainsi de modèle pour surmonter les limites et réaliser ce qui semble impossible. The Link at One Za'abeel met en valeur cette détermination implacable et cette vision innovante qui définissent l'Émirat. Alors que nous célébrons aujourd'hui cette réalisation remarquable, nous nous réjouissons de l'avenir rempli d'opportunités illimitées que Dubaï a à offrir. »

Pour en savoir plus sur One Za'abeel et The Link, visitez https://onezaabeel.com/the-link/

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2370567/One_Za_abeel.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2370564/One_Za_abeel_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2370568/One_Za_abeel_Logo.jpg