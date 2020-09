OneTrust expande operações no Brasil com escritório em São Paulo, ambiente de hospedagem local e soluções para a LGPD

SÃO PAULO, 14 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A OneTrust anunciou hoje a expansão das operações para apoiar clientes brasileiros e empresas em todo o mundo que trabalham para estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Os clientes podem aproveitar as vantagens da plataforma tecnológica mais utilizada para conformidade em privacidade, a vasta rede de parceiros da OneTrust e opções de hospedagem de data center local no Brasil, disponíveis nativamente em português e em dezenas de outros idiomas.

Saiba mais sobre as soluções da OneTrust para a LGPD e inscreva-se no Programa Fast Track LGPD

A LGPD concede novos direitos de privacidade aos titulares de dados brasileiros e exige que as organizações que tratam dados pessoais cumpram as obrigações de proteção de dados. Da mesma forma que para o GDPR, a conformidade com a LGPD requer atualizações e mudanças operacionais e tecnológicas.

Com o objetivo de auxiliar clientes brasileiros com a LGPD, a OneTrust expandiu as operações, suporte e serviços no Brasil, incluindo:

Programa Fast Track LGPD: acelere seu processo de conformidade com o Programa LGPD Fast Track da OneTrust. Os clientes podem, em 24 horas, ter seu Portal de solicitação dos titulares implementado, com configuração simples e fluxos de trabalho pré-definidos, certificação, treinamento e um guia de configuração específico para LGPD, além de um webinar de implementação.



acelere seu processo de conformidade com o Programa LGPD Fast Track da OneTrust. Os clientes podem, em 24 horas, ter seu Portal de solicitação dos titulares implementado, com configuração simples e fluxos de trabalho pré-definidos, certificação, treinamento e um guia de configuração específico para LGPD, além de um webinar de implementação. Pesquisa LGPD no DataGuidance : mantenha-se em dia com as atualizações, mudanças e novos cronogramas para conformidade com a LGPD através de pesquisas atualizadas diariamente no OneTrust DataGuidance, incluindo um portal dedicado para LGPD.



: mantenha-se em dia com as atualizações, mudanças e novos cronogramas para conformidade com a LGPD através de pesquisas atualizadas diariamente no OneTrust DataGuidance, incluindo um portal dedicado para LGPD. Extensa rede de parceiros no Brasil : simplifique a contratação e o suporte com um dos muitos parceiros brasileiros da OneTrust, incluindo consultorias estratégicas, escritórios de advocacia e líderes de revenda.



: simplifique a contratação e o suporte com um dos muitos parceiros brasileiros da OneTrust, incluindo consultorias estratégicas, escritórios de advocacia e líderes de revenda. Escritório local em São Paulo : o novo escritório da OneTrust em São Paulo dará aos clientes acesso a vendas locais, engenharia e recursos de suporte no Brasil.



o novo escritório da OneTrust em São Paulo dará aos clientes acesso a vendas locais, engenharia e recursos de suporte no Brasil. Ambiente de hospedagem local : Aproveite o data center local da OneTrust no Brasil ou use-o em combinação com um dos 10 locais de data center global da OneTrust.



: Aproveite o data center local da OneTrust no Brasil ou use-o em combinação com um dos 10 locais de data center global da OneTrust. LGPDConnect: participe de paineis com especialistas em privacidade e conecte-se com profissionais brasileiros de segurança e privacidade durante os eventos LGPDConnect online gratuítos.



participe de paineis com especialistas em privacidade e conecte-se com profissionais brasileiros de segurança e privacidade durante os eventos LGPDConnect online gratuítos. Gestão de Notificações de Incidentes à ANPD: Atenda às obrigações de notificação de violações para gerenciar incidentes e notificar tanto a ANPD como os titulares dos dados sobre incidentes de segurança relevantes.



Atenda às obrigações de notificação de violações para gerenciar incidentes e notificar tanto a ANPD como os titulares dos dados sobre incidentes de segurança relevantes. Suporte no idioma local: todos os programas, pesquisas, tecnologia e serviços da OneTrust estão disponíveis em português.

"As tecnologias da Onetrust nos ajudaram em um momento crítico para todas as empresas do Brasil: a implantação da LGPD" disse Carla Freitas, Líder de Segurança da Informação na Unimed Campinas. "Com suas ferramentas adaptáveis e de fácil uso foi possível adequar vários processos em tempo reduzido e assim nos permitindo aderir às mudanças atuais exigidas pela LGPD e também às mudanças futuras, nos levando a ser um exemplo para várias outras empresas do mesmo setor, garantindo assim que a privacidade e segurança sejam sempre nossas prioridades. "

Para saber mais sobre como a OneTrust pode ajudar no processo de conformidade com a LGPD e solicitar uma demonstração, acesse OneTrust.com/br.

OneTrust, OneTrust DataGuidance, e LGPDConnect são marcas registradas ou marcas comerciais da OneTrust LLC ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e outras jurisdições.

Sobre a OneTrust

OneTrust é a tecnologia de crescimento mais rápido e mais amplamente utilizada para ajudar as organizações a serem mais confiáveis e operacionalizar programas de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. Mais de 6.000 clientes utilizam a OneTrust para construir programas integrados que cumprem com a LGPD, CCPA, GDPR, PDPA, ISO27001 e centenas de leis de privacidade e segurança do mundo.

A plataforma OneTrust é potencializada pelo mecanismo de automação robótica e inteligência artificial OneTrust Athena™, e nossas ofertas incluem:

OneTrust PreferenceChoice™ - Gestão de Consentimento e Preferências

OneTrust Vendorpedia™ - Gestão de Risco de Terceiros

OneTrust GRC - Gestão de Risco Integrado

OneTrust DataDiscovery™ - Descoberta e Classificação de dados

OneTrust DataGovernance - Governança e Gestão de metadados

OneTrust Ethics - Conformidade e Ética

OneTrust DataGuidance™ - Pesquisa Regulatória

Para saber mais, visite OneTrust.com/br e siga a OneTrust Brasil no Linkedin.

