Onyx CenterSource développe une plate-forme de paiement pour les agences de voyage affiliées à Booking.com

DALLAS, 21 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Onyx CenterSource , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de paiements B2B et de renseignements commerciaux pour le secteur de l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui qu'il allait lancer une plate-forme de paiement pour les agences de voyages travaillant en tant qu'affiliées de Booking.com , l'une des plus grandes places de marché de voyages en ligne du monde.

La nouvelle plate-forme, développée conjointement avec l'intégration existante d'Amadeus de Booking.com, permettra aux agences de voyages de recevoir facilement et en toute sécurité les paiements correspondant à leur part des revenus des séjours réservés sur la plate-forme.

« Onyx est le leader du marché des solutions de paiement pour les hôtels et les agences de voyage, et nous sommes en partenariat avec Booking.com depuis plus de 10 ans », a déclaré Tony Wagner, vice-président senior des relations commerciales et stratégiques d'Onyx. « Alors que nous nous développons davantage dans le domaine des paiements, cette nouvelle solution répond à un besoin important de l'un de nos principaux clients : une plate-forme qui permet d'effectuer de manière transparente les paiements « revshare » des agences de voyage affiliées dans le monde entier.

« Booking.com a été à l'avant-garde de l'innovation pour les offres d'affiliation, donc le lancement du nouvel outil de paiement pour leurs agences de voyage affiliées est logique, surtout au moment où la reprise du secteur s'accélère. »

Selon Wagner, la solution, configurée spécifiquement en fonction des exigences de Booking.com, peut aider les agences de voyage à se remettre de la pandémie en permettant le paiement revshare automatisé et dématérialisé. Onyx prévoit de lancer d'autres plates-formes personnalisées au cours des 12 prochains mois.

« Les agences de voyages affiliées qui s'inscrivent via le portail en ligne reçoivent automatiquement leurs paiements pour les réservations éligibles à partir de ce jour, ce qui leur permet de se concentrer sur le développement de leurs activités de voyage à mesure que le marché se redresse », a déclaré Wagner. « En outre, les agences de voyages affiliées qui s'inscrivent peuvent ajouter les transactions Booking.com à la solution RecoverPro de correspondance des transactions d'Onyx afin d'améliorer la visibilité des transactions et du rendement des séjours. »

Thibaut Leroux, directeur principal des partenariats d'entreprise de Booking.com, a déclaré que la société s'engageait à fournir à ses agences de voyage affiliées « des outils et des programmes innovants et faciles à utiliser pour les aider à organiser et à gérer les réservations d'hébergement de leurs clients. »

« Cette nouvelle plate-forme de paiement robuste utilise les toutes dernières technologies pour garantir que nos partenaires affiliés sont en mesure de recevoir de manière transparente les paiements de revshare pour leurs réservations affiliées éligibles, une priorité essentielle pour le secteur alors que le monde commence à s'ouvrir à nouveau aux voyages. »

Pour plus d'informations sur les solutions de paiement d'Onyx, veuillez consulter le site https://www.onyxcentersource.com/

À propos d'Onyx CenterSource

Onyx CenterSource est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de paiements B2B et de solutions de veille économique pour le secteur de l'hôtellerie. La société s'efforce d'établir des relations durables avec ses partenaires et s'attache à fournir un service client de qualité, des conseils avisés et des solutions rentables. Depuis 1992, la société facilite plus de 2,1 milliards de dollars de paiements par an, en partenariat avec plus de 150 000 établissements hôteliers et 200 000 prestataires de services de réservation de voyages dans 160 pays. En plus de son siège social à Dallas, Onyx CenterSource possède des centres régionaux à Séville, en Espagne, à Tønsberg, en Norvège, et à Manille, aux Philippines. RecoverPro est une marque de commerce d'Onyx CenterSource.

À propos de Booking.com :

Une partie de la mission de Booking Holdings Inc. Booking.com est de faciliter l'expérience du monde pour tous. En investissant dans la technologie qui permet d'éliminer les frictions du voyage, Booking.com met en relation de manière transparente des millions de voyageurs avec des expériences mémorables, une gamme d'options de transport et des lieux de séjour incroyables, des maisons aux hôtels et bien plus encore. Booking.com est l'une des plus grandes places de marché du voyage au monde, tant pour les marques établies que pour les entrepreneurs de toutes tailles, et permet aux établissements du monde entier de toucher un public international et de développer leur activité. Booking.com est disponible en 44 langues et propose plus de 28 millions d'annonces d'hébergement, dont plus de 6,6 millions d'annonces de maisons, d'appartements et d'autres lieux de séjour uniques. Peu importe où vous voulez aller ou ce que vous voulez faire, Booking.com vous facilite la tâche et vous offre une assistance clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

