Onyx CenterSource ontwikkelt betaalplatform voor reisbureau-affiliates van Booking.com

DALLAS, 21 september 2021 /PRNewswire/ -- Onyx CenterSource, een wereldwijd toonaangevende aanbieder van B2B-betalingen en bedrijfsinformatie voor de hospitality-branche, kondigde vandaag de lancering aan van een betaalplatform voor reisbureaus als affiliates van Booking.com, een van 's werelds grootste online-marktplaatsen voor reizen.

Het nieuwe platform, dat is ontwikkeld in combinatie met de bestaande Amadeus-integratie met Booking.com, stelt reisbureaus in staat om op een eenvoudige en veilige manier betalingen te ontvangen voor hun aandeel in de inkomsten van voltooide verblijven, die via het platform zijn geboekt.

"Onyx is marktleider op het gebied van betaaloplossingen voor zowel hotels als reisbureaus en wij werken al meer dan 10 jaar samen met Booking.com", aldus Tony Wagner, Onyx senior vice-president voor commerciële en strategische relaties. "Terwijl we verder groeien in het betalingsbereik, komt deze nieuwe oplossing tegemoet aan een grootschalige behoefte van een van onze topklanten: een platform dat wereldwijd naadloos 'revshare'-betalingen aan gelieerde reisbureaus kan leveren.

"Booking.com bevindt zich in de voorhoede bij innovatie voor affiliate-aanbiedingen, dus de lancering van het nieuwe betalings-tool voor hun affiliate-reisbureaus is zinvol - vooral nu de branche momentum bij het herstel wint."

Wagner zei dat deze oplossing, specifiek geconfigureerd naar de eisen van Booking.com, reisbureaus kan helpen herstellen van de pandemie door het inschakelen van geautomatiseerde, papierloze revshare-betalingen. Onyx is van plan om in de komende 12 maanden nog meer aangepaste platforms te lanceren.

"Affiliate-reisbureaus die zich aanmelden via de online-portal ontvangen hun uitbetalingen voor in aanmerking komende boekingen automatisch vanaf die dag, waardoor ze zich kunnen concentreren op het terug opbouwen van hun reisbedrijf naarmate de markt zich herstelt," aldus Wagner. "Daarnaast kunnen aangesloten affiliate-reisbureaus transacties van Booking.com toevoegen aan de oplossing van Onyx over RecoverPro transactie-matching, om de zichtbaarheid van verblijfstransacties en opbrengsten te verbeteren."

Thibaut Leroux, senior manager corporate partnerships bij Booking.com, zegt dat het bedrijf zich inzet om de aangesloten reisbureaus te voorzien van "innovatieve, gebruiksvriendelijke tools en programma's om hun klanten te helpen bij het regelen en beheren van reserveringen van accommodaties".

"Dit nieuwe robuuste betalingsplatform maakt gebruik van de allernieuwste technologie, om ervoor te zorgen dat onze affiliate-partners naadloos revshare-betalingen kunnen ontvangen voor hun in aanmerking komende affiliate-boekingen, een belangrijke prioriteit voor de branche nu de wereld zich langzaam weer opent voor reizen."

Voor meer informatie over de betaaloplossingen van Onyx, kunt u terecht op https://www.onyxcentersource.com/

Over Onyx CenterSource

Onyx CenterSource is een toonaangevende wereldwijde aanbieder van B2B-betalingen en bedrijfsinformatie voor de hospitality-branche. Het bedrijf streeft ernaar langdurige relaties op te bouwen met zijn partners en is gepassioneerd over het leveren van een kwalitatief hoogwaardige klantenservice, adviserend inzicht en kosteneffectieve oplossingen. Het bedrijf, dat al sinds 1992 bestaat, faciliteert jaarlijks meer dan 2,1 miljard dollar aan betalingen en werkt samen met meer dan 150.000 hotels en 200.000 aanbieders van reisboekingen in 160 landen. Naast het hoofdkantoor in Dallas heeft Onyx CenterSource regionale hubs in Sevilla, Spanje; Tønsberg, Noorwegen; en Manilla, Filipijnen. RecoverPro is een handelsmerk van Onyx CenterSource.

Over Booking.com:

Onderdeel van Booking Holdings Inc. De missie van Booking.com is om het voor iedereen eenvoudiger te maken hoe de wereld werkt. Door te investeren in de technologie die helpt reizen eenvoudiger te maken, verbindt Booking.com naadloos miljoenen reizigers met memorabele ervaringen, een scala aan vervoersmogelijkheden en ongelooflijke locaties om te verblijven -- van huizen tot hotels en nog veel meer. Als een van 's werelds grootste reismarktplaatsen voor zowel gevestigde merken als ondernemers van elke omvang, stelt Booking.com accommodaties over de hele wereld in staat om een wereldwijd publiek te bereiken en hun bedrijf te laten groeien. Booking.com is beschikbaar in 44 talen en biedt in totaal meer dan 28 miljoen gerapporteerde accommodaties, waaronder meer dan 6,6 miljoen aanbiedingen van huizen, appartementen en andere unieke plekken om te verblijven. Waar u ook heen wilt of wat u ook wilt doen, Booking.com maakt het u gemakkelijk en ondersteunt u met 24/7 klantenservice.

