OpenLight annonce le lancement du premier échantillonneur de kit de conception de processus pour accélérer les tests de composants

« Grâce à ce PIC "unique" mis à disposition par Tower Semiconductor, les clients disposent d'un meilleur aperçu pour échantillonner chaque composant PDK disponible sur notre plateforme ouverte », a déclaré Adam Carter, PDG d'OpenLight. « La mission d'OpenLight est d'être le premier à fournir à l'industrie les bons outils de conception et à accélérer l'utilisation des PIC à grande échelle dans une grande variété de marchés et d'applications. Nous sommes impatients d'ouvrir la voie aux conceptions de nouvelle génération grâce à notre puissant échantillonneur PDK. »

« OpenLight continue de compléter l'offre existante de fonderie ouverte de Tower », a également affirmé le Dr Marco Racanelli, vice-président senior et directeur général de l'unité commerciale analogique de Tower Semiconductor. « En tant que partenaire d'OpenLight, cette démarche rendra le processus PH18DA de Tower plus accessible à nos clients mutuels et les aidera à tirer le meilleur parti de notre technologie. »

OpenLight a été lancée en tant qu'entreprise indépendante en juin 2022, introduisant la première plateforme photonique ouverte au monde avec des composants III-V hétérogènes intégrés. La société avait annoncé la mise en disponibilité générale de son PDK en novembre dernier.

L'échantillonneur PDK d'OpenLight comprend deux PIC. Pour connaître les dernières solutions disponibles et les tarifs d'OpenLight, contactez-nous à l'adresse [email protected] . Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://openlightphotonics.com/.

À propos d'OpenLight

OpenLight possède des dizaines d'années d'expérience dans la conception de produits photoniques. Nos équipes de direction et d'ingénierie fournissent la première plateforme photonique en silicium ouverte au monde avec des lasers intégrés pour améliorer les performances, l'efficacité énergétique et la fiabilité des conceptions pour les applications de télécommunication, de datacom, de LiDAR, de soins de santé, de HPC, d'IA et de calcul optique. Avec plus de 200 brevets, OpenLight amène les solutions optiques à des niveaux qu'elles n'avaient encore jamais atteints et favorise des technologies et des innovations qui n'étaient pas possibles auparavant. La société est basée à Santa Barbara en Californie et possède des bureaux dans la Silicon Valley. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.openlightphotonics.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2012653/OpenLight_PDK_Sampler.jpg

SOURCE OpenLight