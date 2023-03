OpenLight Anuncia a Disponibilidade do Primeiro Modelo de Kit de Design de Processo para Acelerar o Teste de Componentes

"Com este PIC "único" disponibilizado pela Tower Semiconductor, os clientes têm um ponto de vista melhor para experimentar todos os componentes PDK disponíveis por meio de nossa plataforma aberta", disse o Dr. Adam Carter, CEO da OpenLight. "A missão da OpenLight é ser a primeira a capacitar a indústria com as ferramentas de design certas e acelerar o uso de PICs em escala em uma ampla variedade de mercados e aplicações. Estamos ansiosos para abrir caminho para projetos de próxima geração com nosso poderoso PDK Sampler."

"A OpenLight continua a complementar a oferta de fundição aberta existente da Tower", disse o Dr. Marco Racanelli, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral da Tower Semiconductor's Analog Business Unit. "Como parceira da OpenLight, essa mudança tornará o processo PH18DA da Tower mais acessível para clientes mútuos e os ajudará a aproveitar ao máximo nossa tecnologia."

A OpenLight foi lançada como uma empresa independente em junho de 2022, apresentando a primeira plataforma fotônica de silício aberta do mundo com componentes III-V heterogeneamente integrados. A empresa anunciou a disponibilidade geral de seu PDK em novembro passado.

O OpenLight PDK Sampler inclui dois PICs. Para entrar em contato com a OpenLight sobre a disponibilidade e os preços mais recentes, entre em contato com [email protected] Para mais informações, acesse https://openlightphotonics.com/.

Sobre a OpenLight

OpenLight tem décadas de experiência em design fotônico. Nossas equipes executiva e de engenharia estão entregando a primeira plataforma fotônica de silício aberta do mundo com lasers integrados para melhorar o desempenho, a eficiência de energia e a confiabilidade de projetos para aplicações de telecomunicações, datacom, LiDAR, saúde, HPC, IA e computação óptica. Com mais de 200 patentes, a OpenLight está levando soluções ópticas a lugares onde nunca esteve antes e habilitando tecnologias e inovações que antes não eram possíveis. A empresa está sediada em Santa Bárbara, Califórnia, com escritórios no Vale do Silício. Leia mais em www.openlightphotonics.com

