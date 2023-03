OpenLight apresenta modulador baseado em InP de 224G para promover avanços nos projetos de PIC para o mercado de comunicação de dados

O novo modulador aumenta a velocidade e escala para 224G/λ para futuras aplicações de alta velocidade

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A OpenLight anunciou hoje que desenvolveu e demonstrou com sucesso um modulador baseado em InP de 224G disponível para a plataforma PH18DA da Tower. Medido como parte de um circuito integrado fotônico (PIC) totalmente operacional, aOpenLight aumentou a velocidade do seu modulador com a tecnologia PAM4 e demonstrou um olho com a PAM4 224G.

Este novo modulador de 224G é integrado em um PIC de demonstração com um laser integrado heterogêneo e outros componentes fotônicos de silício necessários para oferecer um transmissor completo. A fabricação desses componentes em uma plataforma SiPh heterogênea permite aumentar significativamente o rendimento, diminuir a complexidade da produção e melhorar o desempenho.

Os clientes de comunicação de dados agora podem ampliar seus projetos de comunicações de dados baseados em DR e FR de várias pistas para 224 G por comprimento de onda, dobrando a velocidade geral sem aumentar o custo do PIC.

"Este novo modulador dobra a velocidade de cada PIC", disse o Dr. Adam Carter, CEO da OpenLight. "Por exemplo, nosso PIC DR8 de 800G, que foi anunciado recentemente, pode se tornar um PIC de 1.6T (8x200G). Ou um PIC DR4 de 400G agora pode fornecer 800G com quatro pistas. Nossa mais nova oferta permite que os clientes de comunicações de dados não apenas se preparem para o futuro, mas também continuem tendo a capacidade de atender a crescente necessidade de maiores velocidades de conectividade."

"Nossa parceria com a OpenLight continua a aumentar a capacidade oferecida a todos os nossos clientes de fundição fotônica de silício, disse o Dr. Marco Racanelli, vice-presidente sênior e gerente geral da unidade de negócios analógicos da Tower Semiconductor. "A tecnologia da OpenLight por meio da Tower Semiconductor permite que os clientes atinjam uma operação de 224G em uma plataforma fotônica de silício e obtenham os mesmos benefícios oferecidos por lasers no chip e ganho óptico sem a necessidade de lasers separados e métodos de acoplamento dispendiosos."

"A modulação 200G é um aspecto essencial e uma etapa fundamental para a entrega de velocidades da nova geração de Ethernet com base em 200G/pista", disse Jim Theodoras, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da HGGenuine USA. "Não se trata apenas de um modulador de 200G, mas sim de um modulador que está disponível em um circuito integrado fotônico híbrido. A nova geração de Ethernet não pode ser entregue na potência e densidades que estão sendo requisitadas por clientes de comunicações de dados sem circuitos integrados fotônicos, e estamos felizes em fazer parceria com a OpenLight relacionada a sua tecnologia PIC líder do setor que permitirá não apenas 1.6T hoje, mas também 3.2T no futuro próximo".

"Conforme a demanda por taxas de dados mais altas continua a crescer incessantemente, o desenvolvimento de tecnologias avançadas para atender a essas necessidades se torna cada vez mais crucial", disse Sameh Boujelbene, vice-presidente de pesquisa de mercado de switches de Ethernet para centros de dados e campus do Dell'Oro Group. "Os links ópticos de 200G/canal serão essenciais para levar links ópticos de 1.6TB e 3.2TB na densidade e no consumo adequados de energia, em paralelo com o lançamento da nova geração de Serdes para uso em uma grande variedade de arquiteturas para comportar a enorme escala de largura de banda necessária para aplicações em nuvem, IA/AM e HPC".

A OpenLight agora está oferecendo pacotes de acesso antecipado para seu modulador de 224G, permitindo que os clientes comecem a projetar PICs com base na mais recente oferta de modulador. Veículos de avaliação serão disponibilizados no fim deste ano para que os clientes testem o modulador de 224G da OpenLight.

Para entrar em contato com a OpenLight para saber a disponibilidade e os valores de amostras, entre em contato pelo e-mail [email protected].

Sobre a OpenLight

A OpenLight tem décadas de experiência em projeto fotônico. Nossas equipes de executivos e engenharia estão oferecendo a primeira plataforma fotônica de silício aberta do mundo com lasers integrados para melhorar o desempenho, a eficiência energética e a confiabilidade dos projetos para aplicações em telecomunicações, comunicação de dados, LiDAR, saúde, HPC, IA e computação óptica. Com mais de 200 patentes, a OpenLight está levando soluções ópticas para lugares onde nunca esteve antes e oferecendo tecnologias e inovações que não eram possíveis anteriormente. A sede da empresa fica em Santa Bárbara, Califórnia, com escritórios no Vale do Silício. Leia mais em www.openlightphotonics.com.

FONTE OpenLight

