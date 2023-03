-OpenLight presenta un modulador basado en InP de 224G para avanzar en los diseños de PIC para el mercado de la comunicación de datos

El nuevo modulador aumenta la velocidad y escala a 224G/λ para futuras aplicaciones de alta velocidad

MOUNTAIN VIEW, Calif., 6 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- OpenLight ha anunciado hoy que ha desarrollado y demostrado con éxito un modulador basado en InP de 224G disponible para la plataforma PH18DA de Tower. Medido como parte de un circuito integrado fotónico (PIC) plenamente operativo, OpenLight amplió la velocidad de su modulador PAM4 y demostró un ojo PAM4 224G.

Este nuevo modulador 224G está integrado en un PIC de demostración con un láser integrado heterogéneo y otros componentes fotónicos de silicio necesarios para habilitar un transmisor completo. La fabricación de estos componentes en una plataforma SiPh heterogénea permite aumentar considerablemente el rendimiento, reducir la complejidad de la producción y mejorar las prestaciones.

Los clientes del sector de la comunicación de datos pueden ahora ampliar sus diseños de comunicación de datos basados en DR y FR multicarril a 224 G por longitud de onda, duplicando la velocidad total sin aumentar el coste del PIC.

"Este nuevo modulador duplica la velocidad de todos los PIC", afirmó el Dr. Adam Carter, consejero delegado de OpenLight. "Por ejemplo, nuestro PIC DR8 de 800G anunciado recientemente puede convertirse en un PIC de 1,6T (8x200G). Por otro lado, un PIC DR4 de 400G puede ofrecer ahora 800G con cuatro carriles. Nuestra última oferta permite a los clientes del sector de la comunicación de datos no sólo prepararse para el futuro, sino también seguir el ritmo de la creciente necesidad de mayores velocidades de conectividad."

"Nuestra asociación con OpenLight sigue aumentando la capacidad ofrecida a todos nuestros clientes de fundición de fotónica de silicio", declaró el Dr. Marco Racanelli, vicepresidente Senior y director general de la Unidad de Negocio Analógica de Tower Semiconductor. "La tecnología de OpenLight a través de Tower Semiconductor permite a los clientes lograr un funcionamiento de 224G en una plataforma de fotónica de silicio y conseguir las mismas ventajas que ofrecen los láseres en chip y la ganancia óptica sin necesidad de láseres independientes ni costosos métodos de acoplamiento."

"La modulación 200G es un componente clave y una vía crítica para el suministro de velocidades Ethernet de próxima generación basadas en 200G/carril", afirmó Jim Theodoras, vicepresidente de Investigación y Desarrollo de HGGenuine USA. "No se trata sólo de un modulador de 200G, sino que está disponible en un circuito integrado fotónico híbrido. La próxima generación de Ethernet no puede suministrarse con la potencia y las densidades que solicitan los clientes del sector de la comunicación de datos sin circuitos integrados fotónicos, y nos complace colaborar con OpenLight en su tecnología PIC líder del sector que permitirá no sólo 1,6T hoy, sino también 3,2T en un futuro próximo."

"A medida que la demanda de mayores velocidades de datos sigue creciendo sin cesar, el desarrollo de tecnologías avanzadas para satisfacer estas necesidades se vuelve cada vez más crucial", dijo Sameh Boujelbene, vicepresidente de Investigación de Mercado de Conmutadores Ethernet para Centros de Datos y Campus en Dell'Oro Group. "Los enlaces ópticos de 200G/canal serán cruciales para traer enlaces ópticos de 1,6Tb y 3,2Tb con la densidad y el consumo de energía adecuados en paralelo con el lanzamiento de Serdes de próxima generación para su uso en una variedad de arquitecturas para soportar el escalado masivo de ancho de banda requerido para aplicaciones en la nube, IA/ML y HPC."

OpenLight ofrece ahora paquetes de acceso anticipado para su modulador 224G, lo que permite a los clientes empezar a diseñar PIC basados en la última oferta de moduladores. A finales de este año se pondrán a disposición de los clientes vehículos de evaluación que permitirán probar el modulador 224G de OpenLight.

Si desea ponerse en contacto con OpenLight para conocer la disponibilidad y los precios de las muestras a nivel de chip, póngase en contacto con [email protected].

Acerca de OpenLight

OpenLight cuenta con décadas de experiencia en diseño fotónico. Nuestros equipos ejecutivos y de ingeniería ofrecen la primera plataforma fotónica de silicio abierta del mundo con láseres integrados para mejorar el rendimiento, la eficiencia energética y la fiabilidad de los diseños para aplicaciones de telecomunicaciones, comunicaciones de datos, LiDAR, sanidad, HPC, IA y computación óptica. Con más de 200 patentes, OpenLight está llevando las soluciones ópticas a lugares donde nunca antes había llegado y permitiendo tecnologías e innovación que antes no eran posibles. La empresa tiene su sede en Santa Bárbara, California, y oficinas en Silicon Valley. Más información en www.openlightphotonics.com.

