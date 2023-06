OPLOG, société turque de traitement des commandes assistée par ordinateur, ouvre son premier entrepôt aux États-Unis

OPLOG, société turque de traitement des commandes réputée pour sa technologie robotique innovante TARQAN, ouvre son premier centre de traitement des commandes aux États-Unis à Chicago

ISTANBUL et CHICAGO, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- OPLOG, la société turque de traitement des commandes à la croissance la plus rapide, a récemment ouvert son premier entrepôt aux États-Unis, à Chicago. Doté d'un espace de 10 000 mètres carrés et recourant à l'automatisation ainsi qu'à ses propres technologies de gestion d'entrepôt, le nouveau centre de traitement des commandes d'OPLOG fournit à ses clients des services logistiques basés sur la technologie avec une commodité sans précédent. Ayant servi des marques mondiales telles que Sony, Herbalife et Tupperware, l'expansion d'OPLOG aux États-Unis soutient la mission de l'entreprise qui consiste à atteindre une croissance paneuropéenne et au-delà. Les clients américains intéressés peuvent consulter le site web d'OPLOG pour obtenir plus d'informations.

OPLOG’s tech-enabled fulfillment center in Chicago PLOG's founder and CEO Halit Develioglu at Chicago Fulfillment Center

En plus de ses multiples centres de traitement des commandes en Turquie, au Royaume-Uni et maintenant aux États-Unis, le nouvel entrepôt d'OPLOG à Chicago offre des avantages considérables aux entreprises B2B et B2C, en localisant et en accélérant leurs opérations de distribution et de traitement des commandes pour les clients aux États-Unis et dans le monde entier. En intégrant son logiciel convivial de gestion des stocks aux opérations physiques d'exécution, le réseau international d'OPLOG permet aux clients de contrôler leurs opérations à partir d'OPLOG-ONE, un tableau de bord unique et unifié, améliorant ainsi l'efficacité et la portée mondiale de leurs clients.

En s'installant dans la ville animée de Chicago, OPLOG profite des avantages logistiques inégalés de ce lieu. Chicago est un lieu privilégié pour les entreprises qui souhaitent maximiser leur potentiel de croissance : on y trouve l'aéroport international O'Hare, 35 sièges sociaux d'entreprises figurant au classement Fortune 500, des centaines d'entrepôts et de centres de distribution, ainsi qu'un vaste réseau d'autoroutes et de voies ferrées. Halit Develioğlu, PDG d'OPLOG, a souligné l'importance du marché américain : « Les États-Unis restent un marché extrêmement vital pour le secteur du commerce électronique, et son importance ne cesse de croître. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses entreprises du monde entier aspirent à conquérir le marché américain et à y établir une forte présence. » Ce nouveau centre permettra à OPLOG de tirer parti des vastes possibilités offertes par la ville et de servir plus efficacement les marchés régionaux et nationaux. Mais OPLOG ne s'arrête pas aux États-Unis : la société a l'intention de s'implanter stratégiquement dans de nouvelles villes européennes en 2023.

M. Develioğlu a insisté sur l'importance de s'adapter à l'évolution du paysage : « Le traitement omnicanal est la nouvelle ère pour les entreprises B2B et B2C. En ce qui concerne l'avenir du traitement, sa portée s'étend bien au-delà du domaine du commerce électronique. Notre nouveau centre de traitement à Chicago fournira une solution complète qui allie l'efficacité de traitement du commerce électronique à l'adaptabilité requise pour les opérations B2B. » En tirant parti des dernières technologies d'automatisation et de robotique, OPLOG fournit des solutions logistiques innovantes pour assurer un flux régulier de produits à partir de ses entrepôts.

Le logiciel propriétaire et la technologie robotique d'OPLOG révolutionnent le secteur de la logistique en permettant un traitement des commandes plus rentable, des délais de livraison plus courts et une meilleure satisfaction des clients. Son système développé en interne utilise des capacités avancées, ce qui lui a valu d'être reconnue comme la première entreprise de logistique à base de technologie en Turquie. L'un des éléments clés de la suite technologique d'OPLOG est TARQAN, un robot de traitement des commandes développé en interne qui améliore l'efficacité et la qualité des activités jusqu'à 300 %. TARQAN peut être utilisé de différentes manières, comme pour la dépalettisation, la réception d'articles dans un petit centre de tri, etc. TARQAN permet de réduire les coûts de main d'œuvre tout en optimisant l'efficacité des entrepôts.

OPLOG s'est donné pour mission de devenir le partenaire privilégié des entreprises en croissance dans l'environnement mondial du commerce électronique, qui évolue rapidement. Avec le soutien d'investisseurs et de partenaires stratégiques, OPLOG est en mesure de mener l'industrie du traitement des commandes à la demande vers l'avenir.

Pour en savoir plus sur les pratiques, les politiques et les services d'OPLOG, rendez-vous sur son site Web

À propos d'OPLOG

OPLOG a été fondée en 2013 et son siège social se situe à Istanbul, en Turquie. OPLOG est une entreprise leader dans le domaine de l'exécution des commandes basée sur la technologie, avec des entrepôts de pointe à Chicago, Istanbul, Gebze, Dilovasi, Londres et Ankara. OPLOG permet aux marques de commerce électronique d'opérer sur différents marchés sans frontières physiques grâce à son réseau international de traitement des commandes et à la possibilité de suivre l'ensemble des stocks et des processus opérationnels dans plusieurs centres de traitement des commandes d'OPLOG. Suite au dernier investissement de 11 millions d'euros de la part d'ESAS Private Equity, OPLOG emploie plus de 350 personnes, dont 100 ingénieurs et développeurs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.oplog.io .

