OpNet réduit l'encombrement du réseau 5G et améliore l'expérience client grâce à Sandvine ActiveLogic

Une approche axée sur les données et le client ouvre la voie aux services 5G pour les entreprises de toutes tailles

WATERLOO, Ontario, 2 août 2023 /PRNewswire/ -- OpNet, le premier opérateur de réseau autonome 5G en Italie, s'associe à Sandvine pour maximiser la performance de son réseau et améliorer la satisfaction de ses clients faisant un premier pas vers une offre de services Internet B2B avec des accords de niveau de service (SLA) stricts.

OpNet is a wholesaler of FWA and optical fiber solutions, as well as radio connections and 5G private networks, which deliver digital enablement to companies of all sizes.

Issu de la scission de la branche Retail de Linkem et de sa fusion ultérieure avec Tiscali, OpNet est l'opérateur 5G Wholesale italien, couvrant plus de 70% de la population avec sa propre structure. OpNet offre une gamme complète et intégrée de services de connectivité avancé : réseau privé 5G, solutions point à point et UBB, sans fil et également câblées, avec des profils de service pour les marchés Consumer, SOHO, Business, Enterprise et Verticals.

Avec ses déploiements commerciaux du spectre radio 5G sur le sans-fil fixe, OpNet est passé à un modèle commercial de gros, en déployant des réseaux privés et des applications verticales dans les domaines de la gestion logistique industrielle, de la sécurité industrielle et de la construction de villes intelligentes.

« En devenant un grossiste de solutions FWA et de fibres optiques, ainsi que de connexions radio et de réseaux privés 5G, nous pouvons ouvrir notre réseau à « tout le monde », c'est-à-dire à plusieurs milliers de petites sociétés, d'entreprises et de succursales qui n'ont pas les services numériques nécessaires pour être compétitives », a déclaré Cosimo Buccella, directeur technique d'OpNet.

Le passage à un modèle de distribution en gros de 5G, combiné à l'augmentation rapide du contenu vidéo en ligne rendu populaire pendant la pandémie, a mis à rude épreuve les limites du réseau sans fil fixe d'OpNet.

« La nature de plus en plus dynamique de notre réseau et des applications signifiait que nous ne pouvions plus compter sur un réglage manuel pour optimiser le réseau », a déclaré M. Buccella. « Nous devions savoir quelles applications avaient le plus grand impact sur les ressources du réseau et comment cela se traduisait en termes de qualité d'expérience des applications que nos clients grossistes fournissaient à leurs utilisateurs finaux. »

To address the need for traffic analysis and network optimization, OpNet enlisted Sandvine and its solution to provide traffic classification and QoE analyses. Pour répondre aux besoins d'analyse du trafic et d'optimisation du réseau, OpNet a fait appel à Sandvine et à sa solution ActiveLogic pour fournir une classification du trafic et une analyse de la qualité de l'expérience.

« En offrant une meilleure visibilité sur le trafic réseau complexe, nous aidons à mieux comprendre comment les clients bénéficient de la vitesse et de la capacité accrues de la 5G », a déclaré Samir Marwaha, Chief Solutions Officer de Sandvine. « Cette compréhension peut contribuer à l'automatisation, à l'amélioration de la satisfaction des clients et peut éventuellement aider OpNet à fournir des services B2B axés sur les accords de niveau de service (SLA) et construits autour de garanties pour les services de liaison montante et descendante. »

« Nous avons rapidement désengorgé le site et amélioré la satisfaction des clients, sans modifier les indicateurs clés de performance », a déclaré M. Buccella. « En fait, nous avons constaté un résultat étonnant : le centre de contact n'a plus reçu d'appels concernant la mise en mémoire tampon de la vidéo ou d'autres problèmes de qualité d'expérience. Ces résultats prouvent que nous avons fait le bon choix alors que nous nous orientons vers le marché de gros, où nous serons un point de référence pour de multiples parties prenantes qui voudront un accès facile à des solutions de connectivité de plus en plus complexes qui réduiront la fracture numérique et feront progresser les services qui aideront l'Italie à alimenter son économie. »

Pour consulter l'étude de cas complète d'OpNet, cliquez ici.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ActiveLogic, consultez notre fiche technique et faites une démonstration.

À propos d'OpNet

OpNet est un opérateur national de distribution en gros, leader dans la construction et la gestion de 5G, d'accès fixe sans fil (FWA) et de fibre optique, ainsi que dans la création de réseaux privés, de liaisons radio et de solutions verticales dédiées au monde industriel. Fondée en 2001 par l'entrepreneur Davide Rota, la société a opéré sur le marché des télécommunications sous le nom de Linkem S.p.A. jusqu'en septembre 2022, puis a changé de nom pour Opnet S.p.A. à la suite de la scission de la branche de détail et de sa récente fusion par incorporation dans Tiscali, aujourd'hui Tessellis. À la suite de cette transaction complexe, achevée en juillet 2022, OpNet est l'actionnaire majoritaire de Tessellis avec 56,12 % des actions.

À propos de Sandvine Le portefeuille de solution de gestion de la qualité de l'expérience des applications de Sandvine aide les clients à analyser, optimiser et monétiser les expériences des applications à l'aide d'informations contextuelles basées sur l'apprentissage automatique et d'actions en temps réel. La classification de plus de 95 % du trafic sur les réseaux mobiles et fixes par les utilisateurs, les applications, les appareils et les hébergements améliore considérablement les interactions entre les utilisateurs et les applications. Pour en savoir plus sur la manière d'offrir une expérience de qualité supérieure grâce à des données en temps réel uniques qui peuvent stimuler la performance et les revenus, visitez sandvine.com ou suivez Sandvine sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Contact pour les médias : Susana Schwartz

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2166694/Sandvine.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1984490/Sandvine_2022_Logo.jpg

SOURCE Sandvine