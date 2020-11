- Oppenheimer acelera el crecimiento del grupo de banca de inversión de consumo con el nombramiento de James Murray como director administrativo con sede en Londres, Reino Unido

NUEVA YORK y LONDRES, 16 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Oppenheimer & Co. Inc. ("Oppenheimer"), destacado banco de inversión, gestión de riqueza y filial de Oppenheimer Holdings (NYSE: OPY), today announced the continued build-out of the leadership team within the Consumer Group of its investment banking business. Oppenheimer is pleased to announce the appointment of James Murray as a Managing Director within its Global Consumer Investment Banking Group. James will be based in London and report to Max Lami, European Chief Executive, and Emmanuel Durand, Global Head of Consumer Investment Banking.

James se une a Oppenheimer con más de 20 años de experiencia en el suministro de asesoramiento estratégico para una amplia gama de clientes de consumo. Se centrará en Reino Unido y el continente, y trabajará con Jeroen Van Den Heuvel, director administrativo de Consumer Investment Banking Group. De forma conjunta, Murray y Van Den Heuvel cuentan con más de 40 años de experiencia colectiva en fusiones y adquisiciones ("M&A") y aumento de capital en el sector de consumo.

James cuenta con un MBA del Imperial College, Londres, y un MA de The University of St Andrews.

James empezó con su carrera en banca de inversión en Rothschild & Co en Londres, y antes de pasar a formar parte de Oppenheimer fue socio y responsable de consumo de M&A en KPMG. James ha asesorado por valor de más de 50.000 millones de dólares estadounidenses en transacciones cerradas, y representa a las compañías privadas y públicas, empresas y clientes de valores privados.

Durand destacó: "Estamos emocionados de dar la bienvenida a James como miembro de nuestro equipo mundial. Su respetada visión de la industria, experiencia y relaciones en el sector del consumo complementan a las de Jeroen van den Heuvel. Va a mejorar las capacidades de Oppenheimer en Reino Unido y en Europa Continental, y James va a ser una pieza fundamental, junto a Jeroen, en la consolidación de nuestras capacidades entre fronteras correctamente establecidas, sobre todo fortaleciendo el puente con el equipo de consumo de Estados Unidos".

Lami añadió: "Oppenheimer se ha comprometido con una expansión continuada de sus capacidades de banca de inversión en Europa, y presta servicio a las necesidades de sus clientes al proporcionar cobertura dentro de las diferentes geografías en una base integrada. Estamos emocionados al haber logrado fortalecer nuestros negocios con el nombramiento de James como miembro de nuestro equipo".

Oppenheimer & Co. Inc.

Oppenheimer & Co. Inc. (Oppenheimer), filial principal de Oppenheimer Holdings Inc. (OPY en la Bolsa de Valores de Nueva York) y sus filiales proporciona un abanico completo de gestión de riqueza, bróker de valores y servicio de banca de inversión para personas con un Elevado rendimiento neto, familias, ejecutivos empresariales, gobiernos locales, negocios e instituciones. Si desea más información visite la página web www.oppenheimer.com.

Oppenheimer Europe Limited

Oppenheimer Europe Limited está autorizada y regulada por la autoridad de conducción financiera y un afirma miembro de LSE, proporcionando asesoramiento para clientes profesionales en valores, ingresos fijos y asesoramiento de finanzas empresariales. Si desea más información visite la página web www.oppenheimer.com.

Contacto para medios:

Joseph Kuo / Michael Dugan

Haven Tower Group LLC

424 317 4851 o 424 317 4852

[email protected] o [email protected]

SOURCE Oppenheimer & Co. Inc.