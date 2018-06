Oppenheimer Opent Kantoor in Frankfurt

Munk heeft 25 jaar ervaring in adviesdiensten in ondernemingsfinanciering, private equity en technologie en komt uit Londen en het in de Silicon Valley gevestigd bedrijf Kennet Partners, waar hij de leiding had bij exits voor Tricentis (aangekocht door Insight Ventures), Dovetail (aangekocht door Fiserv), en Acrolinx (aangekocht door Genui). Voordat hij bij Kennet kwam werken was Munk een technologie investeringsbankier met Ondernemingsfinancieringspartners en Torch Partners, waar hij heeft geadviseerd op M&A (aankoop en verkoop), herstructureringen, afsplitsingen en schuld- en aandelenfinancierings opdrachten. Munk heeft een sterke reputatie opgebouwd met succesvolle resultaten door het vertegenwoordigen van- en transacties met grote mondiale spelers zoals Google, Fiserv, State Street Bank, en Insight Ventures.

Robin Graham, Algemeen Directeur, Hoofd van Technologie Investeringsbankieren, zegt: "Het feit dat Jens zich bij de groep aansluit zal de capaciteiten van de Wereldwijde Technologie Investeringsfinanciering verder versterken. Oppenheimer heeft een gerenommeerd wereldwijde technologie bank- en beleggingsbedrijf, ondersteund door specifiek financieel onderzoek, dat meer dan 200 in de VS beursgenoteerde technologiebedrijven dekt. Door het maken van substantiële investeringen om een team met ervaring in Frankfurt op te zetten voor het bedienen van de Europese klanten en door het voortzetten van zijn uitbreiding in de VK, zal Oppenheimer beter zijn klanten in de VS en in Europa beter kunnen dienen met een volledig toegewijd en zeer gespecialiseerde Wereldwijde Technologie Investeringsbankierenpraktijk."

Lami zegt: "Frankfurt is strategisch belangrijk voor onze Wereldwijde Investeringsbankieren bedrijf en Jens biedt ons het juiste leiderschap om uitbreiding mogelijk te maken in het technologiebedrijf en in andere industrieën. Jens was de koploper in velen van de grote trends die het technologisch landschap vormen, door het werken als ondernemer en operateur in het ontwikkelen van technologiebedrijven en door in de laatste twintig jaar met technologiebedrijfseigenaren en managementteams als adviseur en investeerder. Hij heeft diepgaand begrip van de europese markten en deelt zijn brede ervaring met onze klanten."

