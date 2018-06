Oppenheimer ouvre un bureau à Francfort

M. Munk, qui a plus de 25 ans d'expérience dans le conseil en financement d'entreprises, capital-investissement et technologie, rejoint l'entreprise depuis Kennet Partners, une société de capital-investissement basée à Londres et dans la Silicon Valley, où il a dirigé les sorties de Tricentis (acquise par Insight Ventures), Dovetail (acquise par Fiserv) et Acrolinx (acquise par Genui). Avant d'intégrer Kennet, Jens Munk a exercé les fonctions de banquier d'investissement dédié à la technologie chez Corporate Finance Partners et Torch Partners, où il a conseillé en matière de fusions et acquisitions (côté vente et côté achat), restructurations, cessions, mandats de financement par emprunt et par actions. M. Munk s'est bâti une solide réputation de réussites en ayant représenté et négocié avec de grands acteurs mondiaux tels que Google, Fiserv, State Street Bank et Insight Ventures.

Robin Graham, directeur général, responsable de la banque d'investissement en technologie, a commenté : « En rejoignant le groupe, Jens va encore renforcer les capacités d'Oppenheimer en matière de banque d'investissement en technologies d'ampleur mondiale. Oppenheimer exerce des activités reconnues de services bancaires d'investissement internationaux dans le secteur de la technologie, qui s'appuient sur une recherche spécialisée sur les capitaux propres et qui couvrent plus de 200 sociétés technologiques des États-Unis cotées en bourse. En réalisant un investissement conséquent pour mettre en place une équipe expérimentée à Francfort, au service des clients d'Europe continentale, et en continuant à étendre ses activités au Royaume-Uni, Oppenheimer pourra mieux satisfaire ses clients américains et européens grâce à une pratique entièrement dédiée et très spécialisée de services bancaires d'investissement dans le domaine de la technologie à l'échelle mondiale ».

M. Lami a déclaré : « Francfort revêt une importance stratégique pour nos activités de services bancaires mondiaux d'investissement et Jens nous apporte le leadership nécessaire pour développer à la fois notre activité technologique et d'autres secteurs. Jens a été au premier plan de nombreuses tendances capitales qui ont façonné le paysage technologique, car il a d'abord exercé comme entrepreneur et gestionnaire en créant des entreprises technologiques et, au cours des vingt dernières années, il a travaillé avec des propriétaires et des équipes de gestion d'entreprises technologiques à titre de conseiller et d'investisseur. Il possède une connaissance approfondie des marchés européens et apporte sa grande expérience à nos clients ».

Oppenheimer Europe Ltd. est une filiale d'Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE : OPY), Inc. Disposant de plus de 90 bureaux dans le monde entier, Oppenheimer est une banque d'investissement offrant un éventail complet de services à l'international, qui se consacre aux marchés porteurs et aux entreprises moyennes de premier plan. Chez Oppenheimer Europe, l'équipe intégrée de spécialistes dans les secteurs et des produits conseille les institutions, les « family offices » (bureaux en gestion de patrimoine) et les entreprises au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient, dans les secteurs des titres, des revenus fixes et du financement des entreprises. Pour en savoir plus sur Oppenheimer, rendez-vous sur www.opco.com.

